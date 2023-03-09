赴美機器人決賽 石碇高中籌旅費

石碇高中學生3月初在加拿大FRC機器人世界區賽奪下新秀獎，挺4月休士頓決賽。（石碇高中提供）

2023/03/09 05:30

獲FRC世界區賽新秀獎 挺進4月休士頓比賽

〔記者林欣漢、翁聿煌／新北報導〕新北市立石碇高中學生三月初首次參加在加拿大舉辦的FIRST Robotics Competition（以下簡稱FRC）機器人世界區賽，成功拿下新秀獎（見圖，石碇高中提供），挺進四月的休士頓決賽，師生振奮之餘，苦於出國經費短缺，積極募款籌資；新北市議員陳乃瑜獲知主動聯繫，也在臉書廣邀有影響力的意見領袖分享，協助募資，讓孩子勇敢追夢。

教育局長張明文說明，FRC競賽是美國民間主辦，針對全球高中生舉辦的最高等級機器人競賽，教育局補助全市八所高中各一百一十萬元購買器材及培訓選手，其中安康、板橋、恆毅、崇光、格致、南山高中及石碇高中晉級決賽，另各補助六萬元出國經費。由於建立品牌、公關行銷能力、產學募資亦是競賽重要一環，歷年參賽皆採師生自費，不足則募資取得出國經費。

新北市教育局：歷年參賽皆採自費

石碇高中指導老師蔡佳城指出，即使位處偏鄉的劣勢，在經驗、資金、機器裝置、企劃提案甚至是英語溝通上，都與都會區學校有差距，但十三名學生憑藉著追夢的精神努力補強，家長會、校友會也慷慨解囊，如今決賽在即，有兩名選手因家境缺乏經費，校方仍積極籌資中。

陳乃瑜表示，她廣邀社群意見領袖串聯，獲得部分回應，「不要小看我們每一個人的力量，宣傳分享貼文，也可以幫助到這些孩子」。

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