為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    赴美機器人決賽 石碇高中籌旅費

    石碇高中學生3月初在加拿大FRC機器人世界區賽奪下新秀獎，挺4月休士頓決賽。（石碇高中提供）

    石碇高中學生3月初在加拿大FRC機器人世界區賽奪下新秀獎，挺4月休士頓決賽。（石碇高中提供）

    2023/03/09 05:30

    獲FRC世界區賽新秀獎 挺進4月休士頓比賽

    〔記者林欣漢、翁聿煌／新北報導〕新北市立石碇高中學生三月初首次參加在加拿大舉辦的FIRST Robotics Competition（以下簡稱FRC）機器人世界區賽，成功拿下新秀獎（見圖，石碇高中提供），挺進四月的休士頓決賽，師生振奮之餘，苦於出國經費短缺，積極募款籌資；新北市議員陳乃瑜獲知主動聯繫，也在臉書廣邀有影響力的意見領袖分享，協助募資，讓孩子勇敢追夢。

    教育局長張明文說明，FRC競賽是美國民間主辦，針對全球高中生舉辦的最高等級機器人競賽，教育局補助全市八所高中各一百一十萬元購買器材及培訓選手，其中安康、板橋、恆毅、崇光、格致、南山高中及石碇高中晉級決賽，另各補助六萬元出國經費。由於建立品牌、公關行銷能力、產學募資亦是競賽重要一環，歷年參賽皆採師生自費，不足則募資取得出國經費。

    新北市教育局：歷年參賽皆採自費

    石碇高中指導老師蔡佳城指出，即使位處偏鄉的劣勢，在經驗、資金、機器裝置、企劃提案甚至是英語溝通上，都與都會區學校有差距，但十三名學生憑藉著追夢的精神努力補強，家長會、校友會也慷慨解囊，如今決賽在即，有兩名選手因家境缺乏經費，校方仍積極籌資中。

    陳乃瑜表示，她廣邀社群意見領袖串聯，獲得部分回應，「不要小看我們每一個人的力量，宣傳分享貼文，也可以幫助到這些孩子」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播