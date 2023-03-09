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    經濟獨立 新北女屋主佔比逾5成

    女性經濟能力提升，購屋比例增加。（新北市地政局提供）

    女性經濟能力提升，購屋比例增加。（新北市地政局提供）

    2023/03/09 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局昨天國際婦女節公布全市房屋持有率，女性屋主佔五十一．一％，在全市二十九個行政區中，有十一區的女屋主佔比超過五成，其中人數最多的前三名分別是板橋、中和及新莊，凸顯女性經濟獨立，且選擇在交通便捷的都會區置產；房仲業者分析說，越來越多女性認為擁有房子比擁有伴侶或配偶更有安全感，買房比例隨之增加。

    多選擇交通便捷都會區置產

    地政局統計新北市建物所有權人在各行政區的性別比率與人數，發現女性持有比率最高的前五名分別為新店、淡水、永和、中和及汐止，持有率分別是五十三．七％、五十三．五％、五十三％、五十二．九％、五十二．一％。另外，女性屋主人數最多的前三名分別為板橋區十四萬八八○人、中和區十一萬九○一八人以及新莊區十萬五七三三人。

    女屋主人數前三多 板橋、中和、新莊

    地政局分析，近年女力崛起，女性經濟獨立，根據財政部統計資料顯示，二○二二年房屋稅開徵戶中，雙北地區女性納稅人比重皆高於男性，以台北市五十一．六％居冠，新北市五十．一％次之，代表女性的所得水準與經濟自主能力提高，同步反映在置產能力上，且多選擇在都市化高密度發展及交通便捷的區域購屋。

    房仲觀察 女性認為有房更有安全感

    房仲業者說，隨著女性經濟能力與受教育程度提升，許多女性認為擁有房子比擁有伴侶或配偶更有安全感，生活增添保障，因此女性買房的比例也隨之增加。

    新北市女屋主人數最多的為板橋區。（記者賴筱桐攝）

    新北市女屋主人數最多的為板橋區。（記者賴筱桐攝）

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