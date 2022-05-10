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    烏來設口腔醫療站 牙醫師駐診

    新北市長侯友宜（右五）出席烏來口腔醫療站揭牌儀式。（記者邱書昱攝）

    新北市長侯友宜（右五）出席烏來口腔醫療站揭牌儀式。（記者邱書昱攝）

    2022/05/10 05:30

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到烏來區主持「口腔醫療服務站」揭牌儀式（見圖，記者邱書昱攝），增添牙科治療椅、3D斷層掃描等嶄新儀器，服務偏鄉民眾的口腔癌篩檢、一般醫療及牙周病等照護。

    每週5天 公會會員輪流服務

    侯友宜感謝新北市牙醫師公會、國際扶輪三五二二地區、台北市東林扶輪社等單位的合作協助，守護偏鄉居民的口腔衛生；烏來區長周守信表示，居民以前只能到衛生所看牙醫，但設備簡陋且只有一位牙醫師，服務量能有限，感謝各單位的協助，公所挑選距離部落最近、面積較大的烏來圖書館內設置口腔醫療服務站，方便長者、小孩看診。

    衛教講座 不吃檳榔、不抽菸

    牙醫師公會榮譽理事長葉建陽指出，服務站有嶄新的牙科治療椅與3D斷層掃描儀器等，公會有二千七百多位會員，將安排牙醫師輪流到烏來區駐診，預計一星期可以服務五天，並提供口腔衛教講座，改善居民嚼食檳榔、菸酒等不良習慣。

    侯友宜昨也出席當地的行動治理座談會，和烏來區民代、里長座談，地方人士提出興建第二公墓案，新北市殯葬處表示，會協助區公所辦理設置需求報告，提供都市計畫委員會爭取保留公墓用地。

    溫泉管線延伸至堰堤社區及瀑布商圈建議案方面，觀光旅遊局指出，烏來溫泉公共管線的供應量、設備能量，尚無法供應額外的溫泉水給其他地區，建議公所在現地鑽掘溫泉水源就近利用。

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