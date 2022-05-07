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    民進黨新北市議員初選落幕 爭取連任均出線

    石一佑在沒有系統支持下，一步一腳印在初選中擠進提名席次。（記者何玉華攝）

    石一佑在沒有系統支持下，一步一腳印在初選中擠進提名席次。（記者何玉華攝）

    2022/05/07 05:30

    女力撐起半邊天 第五選區（板橋）提名5席 有四名女將

    〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市議員提名初選昨天落幕，爭取連任的議員都順利出線，新人在派系跨區合作造勢下順利取得參選門票；其中，第五選區（板橋）女力撐起半邊天，民進黨提名五席中有四名女將，資深議員王淑慧則以無黨籍身分參選，加上國民黨現任劉美芳、捲土重來的前議員李婉鈺，競爭激烈。

    議員王淑慧 以無黨籍身分參選

    民進黨新北市議員提名在第二、三、四、五、六、八、九共七個選區辦理初選，昨天公布第五、六選區結果後落幕；現任議員李坤城將轉戰立委選舉、陳文治、何博文、彭成龍、高敏慧交棒外，其餘現任都順利過關，提名名單將交由中執會通過後公告。

    初選過關名單如下：

    第二選區（五股、泰山、林口）李宇翔、賴秋媚；第三選區（新莊）鍾宏仁、何淑峯、林秉宥、翁震州；第四選區（三重、蘆洲）李余典、陳啟能、邱婷蔚、顏蔚慈、李倩萍、彭佳芸。

    第五選區（板橋）黃俊哲、山田摩衣、戴瑋姍、黃淑君、石一佑；第六選區（中和）張維倩、張志豪、張嘉玲；第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）卓冠廷、廖宜琨、曾進益、林銘仁、彭一書、高乃芸；第九選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）陳永福、陳乃瑜。

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