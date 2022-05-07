新北社區篩檢站 陽性率近7成

新北市長侯友宜（右一）前往五股居家照護關懷中心，關心第一線接線人員。（記者周湘芸攝）

2022/05/07 05:30

侯友宜：快篩偽陽性機率降低 快篩陽才PCR 陽性率快速上升屬正常現象

〔記者周湘芸、吳正庭／綜合報導〕新北市長侯友宜昨天在防疫記者會表示，新北市社區篩檢站陽性率持續上升，五日單日陽性率已達六十八．六九％；主要是因為快篩偽陽性機率降低，快篩陽性者才會進一步篩檢，快速上升是正常現象。

侯友宜表示，新北市六日新增一萬二○六六人確診，社區篩檢站五日單日篩檢六二三七人、四二八四人陽性，陽性率六十八．六九％，四日陽性率也來到五十八．九四％。衛生局說明，隨著病毒擴散社區，快篩偽陽性的機率降低，加上這段時間宣導快篩陽再前往PCR篩檢，社篩站陽性率才會因此提升。

居隔或檢疫者 才能叫防疫計程車

侯友宜指出，這段時間常聽到民眾詢問快篩陽性能否叫防疫計程車到醫院採檢？他要向民眾說聲抱歉，目前防疫計程車都用在居家隔離或檢疫者，一般快篩陽性者請步行、開車、騎車或由親友接送至社區篩檢站、防疫急門診，急重症則由衛生局判定收治。

針對中央上傳系統問題，侯友宜指出，已經向中央反映兩個多禮拜，系統在改變過程中要花時間，加上全國確診量大，系統難免會有延遲，希望中央在改善速度上能越快越好。

侯友宜到五股 關心第一線接線人員

侯友宜昨天也前往五股居家照護關懷中心，關心第一線接線人員，他表示，新北市居家照護關懷中心每天將近有六萬通電話，動用二十九區衛生所、區公所及市府員工、志工，中央說要給新北市六十名替代役協助，如果還有更多人力支持都非常感謝。

會考前 授權各校評估居家學習

國中教育會考將於五月二十一日、二十二日登場，新北考區設置二十九個考場，共有三萬七六四人（含非應屆生）應考。為兼顧應考生權益及降低移動風險，授權各校評估，在會考前一至兩週可以居家學習，高三期末考及國三會考後，也可視疫情狀況於畢業典禮前改採居家學習等模式。

另外，新北市議員蔡淑君媒合ible Tech鴻辰通訊、友座建設公司、出類開發公司等企業捐贈一一二組穿戴式空氣清淨器（市值約一百萬元）給醫護人員。

學童施打疫苗 金門10日起接種

金門縣昨新增十三例確診個案，大部分都是無症狀、輕症狀患者，在家長意願調查中，有七百五十一人同意子女施打疫苗，僅十八．八％，預定五月十日至十三日在金門五鄉鎮衛生所同步施打。

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