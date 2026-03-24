新北啟動技職國際見學計畫 七大跨國方案徵150位學生走向AI舞台

走進矽谷 MetroED機電工程體驗課程，感受科技實作魅力。（教育局提供）

AI時代來臨，新北市教育局即日起至12月啟動2026技職國際見學計畫，推出七大跨國方案，涵蓋日本、美國、荷蘭、比利時及法國，提供國中至技高學生150個名額。局長張明文表示，AI時代除了掌握工具，更需培養動手做、跨域整合與解決問題能力，新北將透過國際見學與產業交流，拓展學生全球視野，打造接軌國際的重要學習舞台。

張明文指出，2026年系列見學方案已陸續開跑，其中三重商工將徵選16名商管群學生，5月20日至26日前往東京進行為期7天的學習行程；鶯歌工商則徵選25名跨群科學生，5月18日至23日前往日本茨城、千葉及東京，探索藝術設計及職涯發展。相關報名資訊可至學校網站查詢，截止至4月1日。

請繼續往下閱讀...

此外，新北攜手教育部青年署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，推出三項海外圓夢方案，包括15至18歲青年可報名的「永續城市循環時尚」與「AI世代救援者聯盟」，以及首度擴及18至30歲青年的「巴黎味覺偵探」。通過書面審查及面試後，參與者最高可獲28萬元以上全額旅費補助，報名截止日期為4月1日。

歐洲見學部分，樟樹國際實中與荷蘭艾因荷芬理工大學合作，規劃時尚設計與永續行動結合的14天國際見學，15名學生將於11月17日出發，報名截止至6月30日。國中生也有專屬方案，大觀國中將選拔30名學生於12月赴日，參加藝術設計與創新創業課程，報名資訊預計8月公告。

張明文表示，所有方案皆採徵選制，只要符合資格、具學習熱忱，就有機會走向國際。新北市持續以實際行動打造學生的國際學習舞台，培養具備「帶得走、走得遠」的國際移動力。

走進東京調理製菓專門學校，實地學習食材處理技術，體驗職人精神。（教育局提供）

全國唯一國際職業試探，新北國中生前進美國矽谷 MetroED，體驗多元專業課程。（教育局提供）

新北學子前進巴黎！走進國際剪裁學院，開啟時尚專業之旅。（教育局提供）

食物模型製作成果展示，呈現精緻職人技藝。（教育局提供）

與里昂 Lycée La Martinière Augustins 師生深化交流，累積珍貴國際學習經驗。（教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法