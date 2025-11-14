為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 新北市

    耶誕開城狂歡夜李雅英現身 馬戲秀光雕點亮新北

    2025/11/14 20:38 記者翁聿煌／新北報導
    「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技與互動式馬戲巡演。（記者翁聿煌攝）

    「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技與互動式馬戲巡演。（記者翁聿煌攝）

    「2025新北歡樂耶誕城」14日晚間熱鬧登場，活動以精彩的「耶誕馬戲開城SHOW」拉開序幕，營造繽紛歡樂的節慶氛圍，並邀請到富邦啦啦隊李雅英與LINE FRIENDS人氣角色兔兔驚喜現身，與新北市長侯友宜一起為歡樂耶誕城完成點燈儀式，即日起至12月28日為期45天的耶誕系列活動開跑，周邊璀璨燈海同步亮起，為新北歡樂耶誕城點亮最繽紛耀眼的序幕。

    「2025新北歡樂耶誕城」今年與全球知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，共同打造一場童趣療癒、繽紛歡樂的年度耶誕盛會。14日晚首先進行「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」以及周邊主題燈區裝置與璀璨燈飾，活動更呼應「馬戲團嘉年華」主題，加碼《夢想啟航．飛行馬戲團》大秀，演出以「夢想啟航」為意象，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技、互動式馬戲巡演與視覺光舞秀，打造出「空中×地面」雙軸互動式的動態演出，令觀賞者印象深刻。

    今年的3D光雕投影秀晚上首演，由來自新加坡的光雕團隊精心設計，運用細膩光影技術，讓LINE FRIENDS角色躍上市府大樓外牆，將大樓化身為充滿魔法氛圍的馬戲團，光雕投影秀今年結合二樓迴廊LED及耶誕樹「歡樂馬戲棚」聯動展演，形成全場域環繞的聲光效果。光雕秀即日起每日17點半至23點，每整點與半點進行約5分鐘的演出，邀大家共同感受耶誕馬戲歡樂時刻。

    更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

    「2025新北歡樂耶誕城」邀請到富邦啦啦隊李雅英（左2）與LINE FRIENDS人氣角色兔兔現身，與新北市長侯友宜（右2）一起為歡樂耶誕城點燈。（記者翁聿煌攝）

    「2025新北歡樂耶誕城」邀請到富邦啦啦隊李雅英（左2）與LINE FRIENDS人氣角色兔兔現身，與新北市長侯友宜（右2）一起為歡樂耶誕城點燈。（記者翁聿煌攝）

    3D光雕投影秀晚上首演，運用細膩光影技術，讓LINE FRIENDS角色躍上市府大樓外牆。（記者翁聿煌攝）

    3D光雕投影秀晚上首演，運用細膩光影技術，讓LINE FRIENDS角色躍上市府大樓外牆。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播