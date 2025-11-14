耶誕開城狂歡夜李雅英現身 馬戲秀光雕點亮新北

「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技與互動式馬戲巡演。（記者翁聿煌攝）

「2025新北歡樂耶誕城」14日晚間熱鬧登場，活動以精彩的「耶誕馬戲開城SHOW」拉開序幕，營造繽紛歡樂的節慶氛圍，並邀請到富邦啦啦隊李雅英與LINE FRIENDS人氣角色兔兔驚喜現身，與新北市長侯友宜一起為歡樂耶誕城完成點燈儀式，即日起至12月28日為期45天的耶誕系列活動開跑，周邊璀璨燈海同步亮起，為新北歡樂耶誕城點亮最繽紛耀眼的序幕。

「2025新北歡樂耶誕城」今年與全球知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，共同打造一場童趣療癒、繽紛歡樂的年度耶誕盛會。14日晚首先進行「耶誕馬戲開城SHOW」，點亮象徵夢想與歡樂的耶誕樹「歡樂馬戲棚」以及周邊主題燈區裝置與璀璨燈飾，活動更呼應「馬戲團嘉年華」主題，加碼《夢想啟航．飛行馬戲團》大秀，演出以「夢想啟航」為意象，結合大型空飄熱氣球裝置、高空絲綢特技、互動式馬戲巡演與視覺光舞秀，打造出「空中×地面」雙軸互動式的動態演出，令觀賞者印象深刻。

今年的3D光雕投影秀晚上首演，由來自新加坡的光雕團隊精心設計，運用細膩光影技術，讓LINE FRIENDS角色躍上市府大樓外牆，將大樓化身為充滿魔法氛圍的馬戲團，光雕投影秀今年結合二樓迴廊LED及耶誕樹「歡樂馬戲棚」聯動展演，形成全場域環繞的聲光效果。光雕秀即日起每日17點半至23點，每整點與半點進行約5分鐘的演出，邀大家共同感受耶誕馬戲歡樂時刻。

更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

「2025新北歡樂耶誕城」邀請到富邦啦啦隊李雅英（左2）與LINE FRIENDS人氣角色兔兔現身，與新北市長侯友宜（右2）一起為歡樂耶誕城點燈。（記者翁聿煌攝）

3D光雕投影秀晚上首演，運用細膩光影技術，讓LINE FRIENDS角色躍上市府大樓外牆。（記者翁聿煌攝）

