為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    新北新莊興化市場上樑 2025年底啟用

    興化市場原為老舊2層建物，改建後預計2025年底落成啟用。（新北市政府市場處提供）

    興化市場原為老舊2層建物，改建後預計2025年底落成啟用。（新北市政府市場處提供）

    2024/12/31 15:32

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新莊區興化市場今天（31日）舉行上樑典禮，地點位於新北產業園區內，鄰近晶冠廣場、捷運新莊副都心站與捷運新北產業園區站，規劃興建地上6層、地下3層的現代化市場，引入零售、餐飲、醫療服務與公益空間，預計2025年底落成啟用。

    市府經濟發展局市場處表示，新北產業園區內的興化市場，滿足園區與周邊社區日常採買需求，但隨著周邊逐漸發展，原僅2層樓的興化超市已無法滿足在地需求。因此市場處決定以促進民間參與公共建設方式改建，除能活化利用公有土地，更可提升在地生活機能。

    市場處說明，宏鑫開發股份有限公司投入超過8億元，規劃興建地上6層、地下3層的現代化市場，除超級市場服務外，更引入零售、餐飲、醫療服務與公益空間等設施。目前建物主體結構即將完成，預計於明年底落成啟用。

    市場處補充，新北市自2019年起推動公有市場改建改造計畫，目前正改建9座新市場，並改造完成13座市場，未來將以舒適、整潔、安全、明亮的現代化市場為目標，提供民眾更多活力充沛的市場，傳承滿滿人情味。

    新莊區興化市場今天舉行上樑典禮，現場由宏鑫開發股份有限公司董事長陳顯鑫（中間）、呈豐營造股份有限公司總經理張指溫（右一）、市場處副處長林俊傑共持金梁並逐一簽名。（新北市政府市場處提供）

    新莊區興化市場今天舉行上樑典禮，現場由宏鑫開發股份有限公司董事長陳顯鑫（中間）、呈豐營造股份有限公司總經理張指溫（右一）、市場處副處長林俊傑共持金梁並逐一簽名。（新北市政府市場處提供）

    興化市場將改建為地下3層、地上6層樓複合型市場，引入零售、餐飲、醫療服務與公益空間等設施。圖為模擬圖。（新北市政府市場處提供）

    興化市場將改建為地下3層、地上6層樓複合型市場，引入零售、餐飲、醫療服務與公益空間等設施。圖為模擬圖。（新北市政府市場處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播