新北新莊興化市場上樑 2025年底啟用

興化市場原為老舊2層建物，改建後預計2025年底落成啟用。（新北市政府市場處提供）

2024/12/31 15:32

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新莊區興化市場今天（31日）舉行上樑典禮，地點位於新北產業園區內，鄰近晶冠廣場、捷運新莊副都心站與捷運新北產業園區站，規劃興建地上6層、地下3層的現代化市場，引入零售、餐飲、醫療服務與公益空間，預計2025年底落成啟用。

市府經濟發展局市場處表示，新北產業園區內的興化市場，滿足園區與周邊社區日常採買需求，但隨著周邊逐漸發展，原僅2層樓的興化超市已無法滿足在地需求。因此市場處決定以促進民間參與公共建設方式改建，除能活化利用公有土地，更可提升在地生活機能。

請繼續往下閱讀...

市場處說明，宏鑫開發股份有限公司投入超過8億元，規劃興建地上6層、地下3層的現代化市場，除超級市場服務外，更引入零售、餐飲、醫療服務與公益空間等設施。目前建物主體結構即將完成，預計於明年底落成啟用。

市場處補充，新北市自2019年起推動公有市場改建改造計畫，目前正改建9座新市場，並改造完成13座市場，未來將以舒適、整潔、安全、明亮的現代化市場為目標，提供民眾更多活力充沛的市場，傳承滿滿人情味。

新莊區興化市場今天舉行上樑典禮，現場由宏鑫開發股份有限公司董事長陳顯鑫（中間）、呈豐營造股份有限公司總經理張指溫（右一）、市場處副處長林俊傑共持金梁並逐一簽名。（新北市政府市場處提供）

興化市場將改建為地下3層、地上6層樓複合型市場，引入零售、餐飲、醫療服務與公益空間等設施。圖為模擬圖。（新北市政府市場處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法