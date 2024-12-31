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    首頁　>　新北市

    地主逾4千人！塭仔圳一區配地草案將出爐 明年初12場說明會連發

    塭仔圳第一區配地草案即將出爐，2025年1月起將舉辦12場說明會。（地政局提供）

    塭仔圳第一區配地草案即將出爐，2025年1月起將舉辦12場說明會。（地政局提供）

    2024/12/31 15:49

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新莊、泰山塭仔圳市地重劃案已經進入土地分配程序，其中第一區的配地草案即將出爐，地政局預計明（2025）年1月15日至17日及22日至24日，在泰山區公所舉辦12場配地草案說明會，邀集一區共4000多位土地所有權人參加。

    地政局指出，塭仔圳一區的土地分配作業進度受到申請合併案量龐大，以及凱米、山陀兒颱風停班等因素影響，市府持續加速辦理相關作業，配地草案即將完成，並於明年1月15日起向土地所有權人說明，為維護說明會秩序及與會者權益，土地所有權人須攜帶公文及身分證明文件入場，無法參加者受託人應提供委託書核對後進場。

    地政局表示，將針對一區的土地分配原則、分配情形進行說明，土地所有權人若仍有疑問，會後地政局將在「塭ㄟ故事館」提供諮詢服務，相關問題洽詢市府為準，勿聽信坊間其他訊息；為求土地分配作業公平、公正、公開透明，地政局政風室人員也會全程參與配地說明會及相關作業，預計明年中旬公告分配結果。

    「塭ㄟ故事館」提供塭仔圳一區配地諮詢服務。（地政局提供）

    「塭ㄟ故事館」提供塭仔圳一區配地諮詢服務。（地政局提供）

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