寒冬送暖 國際獅子會300B1區邀弱勢家庭齊圍爐

國際獅子會300B 1區於今日辦理寒冬送暖公益活動大合照。（記者羅國嘉攝）

2024/12/30 20:42

〔記者羅國嘉／新北報導〕國際獅子會300B 1區今（30）日辦理寒冬送暖公益活動，席開90桌，邀請近860位弱勢家戶，讓弱勢家戶感受到社會無限溫暖的心意及祝福。

此次活動邀請板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲、三重、淡水地區弱勢家戶籍獅子會等相關單位近860人，其中約有523人為社會局社會福利服務中心、身障服務中心及區公所的家戶，另外還有獅子會平時關懷的家戶及獅子會等相關單位，現場更開席90桌美食饗宴，新北市副市長劉和然、立委洪孟楷和蘇巧慧等人逐一敬酒致意，表達關心並給予祝福。

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國際獅子會300B 1區協調長林偉表示，秉持獅子會發揚博愛精神，今年特別與社會局合作，在農曆年前邀新北弱勢家庭共襄盛舉，除提前感受圍爐氛圍，也發送伴手禮給參與的家戶，讓家戶在寒冷的冬天裡，也可感受到社會溫暖關懷。

新北市副市長劉和然等人，逐一向民眾酒致意，表達關心並給予祝福。 （記者羅國嘉攝）

立委蘇巧慧出席國際獅子會300B 1區寒冬送暖公益活動致詞。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然出席國際獅子會300B 1區寒冬送暖公益活動致詞。（記者羅國嘉攝）

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