新北16公車路線跨年延後收班 路邊車格平日收費路段元旦免錢

2025年元旦新北市各路邊收費停車場收費時間。（新北交通局提供）

2024/12/30 18:54

〔記者董冠怡／新北報導〕為了服務參加跨年活動散場民眾夜歸需求，新北市交通局今天預告，明天（31日）啟動公車延後收班，包括從捷運圓山站發車至林口的937快速公車、與捷運站銜接的16條路線，將延後至元旦凌晨零時起發末班車；另外，路邊汽、機車停車格平日收費路段，元旦暫停收費一天，但板橋、坪林等觀光及商圈假日收費路段，照常收費。

運輸管理科長林詩欽表示，16條公車路線為909、920、937、939、紅26、紅27、橘2、橘5、藍2、藍15、藍23、藍37、藍38、藍41、綠2左、綠2右，配合跨年活動，分別延後至元旦凌晨零時或1時發末班車，車頭LED面板也會顯示「跨年接駁加班車」。

請繼續往下閱讀...

停車營運科長許芫綺指出，全市路邊汽、機車停車格平日收費路段，元旦暫停收費一天；假日收費路段維持收費，包含金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈路邊汽、機車收費停車場。

停車管理科代理科長王昶閔另宣布，土城區板院段（學府路1段23巷）、新店區陽光段（安和路二段與安業街口空地）新闢二處全智慧平面停車場，合計100格汽、機車位，明年（2025年）元旦啟用。

其中，土城區板院段停車場可停放47輛小型車，臨停每小時30元；機車38輛，臨停免費。新店區陽光段停車場15格小型車位，臨停平日每小時20元、假日每小時30元。兩處皆導入智慧化停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場。

交通局提醒，新北市路邊停車費可用Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活共10家行動支付APP繳納，也能透過全國繳費網、7-11、全家、萊爾富、OK便利商店多媒體機查單繳費。

2025年跨年活動公車路線延後收班表。（新北交通局提供）

公車LED面板會顯示跨年接駁加班車。（新北交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法