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    卸甲歸田！6警犬退役 新北警為舉辦退休儀式

    本次退役的6隻警犬。（記者徐聖倫攝）

    本次退役的6隻警犬。（記者徐聖倫攝）

    2024/12/19 15:22

    〔記者徐聖倫／新北報導〕警犬退休囉！新北市警局警犬隊6隻警犬退役，警局為其舉辦盛大退役儀式，市長侯友宜與多名市議員與會，退役警犬們卸下任務後，也將由領犬員或是一般家庭接替飼養，讓狗狗們能夠有安穩的退休生活。

    退役警犬其中一隻「福星」，是8年前新北市警局長廖訓誠在新北擔任大隊長時命名，廖回憶，當時福星才出生沒多久，模樣非常可愛，取名福星寓意希望他能為新北市帶來福氣，也是首批警犬隊自行繁育的警犬之一，也是唯一的血跡偵蒐犬。

    除福星外，其餘退役的警犬包含偵爆犬「首領」、「亮亮」、「飛達」、「Xina」，以及緝毒犬「Yutu」。新北市長侯友宜表示，警犬們工作這些年，是到了該離開職場退役的年紀，能夠見證警犬們的退役，看著牠們回歸平淡生活，期望退役警犬們能夠有幸福的退休生活。

    新北市刑大表示，此次6隻退役警犬在經過文件篩選、電訪、現場互動及環境檢查後，均找到最適合他們的領養家庭，領養人也會透過社群平台，記錄警犬的退休生活，並接受警犬隊年度回訪，確保他們在新的環境中過得幸福、健康。#

    警犬隊唯一血跡偵蒐犬福星今天退休。（記者徐聖倫翻攝）

    警犬隊唯一血跡偵蒐犬福星今天退休。（記者徐聖倫翻攝）

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