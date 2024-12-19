新北市耶誕馬拉松接力賽12/22開跑 交管看這裡

新北市歡樂耶誕城耶誕馬拉松接力賽交通管制圖。（圖由新北市觀旅局提供）

2024/12/19 11:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2024新北市耶誕馬拉松接力賽」將於22日（日）清晨6點半從新北市民廣場舉行，賽事為新北歡樂耶誕城系列新推出的接力賽活動，預計將有350隊於 市府廣場出發，沿著縣民大道上華翠大橋，再進到河濱公園內，全長約28公里，新北市政府為確保賽事品質並保護參賽選手安全，競賽當天將對部分路線進行交通管制，提醒用路人避開活動路段，行經活動路段減速慢行注意安全。

交通管制路段如下︰

1.縣民大道二段（新府路-新站路）往台北方向全線封閉管制，交通管制自12月22日00時至12時。

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2.縣民大道二段（新站路-民生路）及華翠大橋往台北方向，自12月22日05:00-11:00將封閉內線1-2車道。

3.環河西路四段往新莊方向（中山路-萬板路）自12月22日05:00-11:00全線車道封閉。

觀光旅遊局表示，各重要交叉路口將由現場員警實施交通管制，相關車道道路封閉，將視比賽情況儘早解除，呼籲駕駛人該時段儘量避開此路段，如須行經活動管制區域減速慢行，依指示牌面及活動單位所設引導牌面行駛，並遵守管制人員指引，以確保行車安全，並請注意沿線資訊可變標誌。

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