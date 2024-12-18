新北包租代管新納3業者 中央再補助1600戶

新北市再向中央爭取額外1600戶的包租代管計畫補助，今年10月起擴大辦理，持續受理民眾申請。（記者賴筱桐攝）

2024/12/18 13:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕社會住宅包租代管計畫自開辦以來，新北市累計已協助媒合3萬戶以上弱勢租屋，提前達成第4期計畫原定2400戶的目標，新北再向中央爭取額外1600戶補助，今年10月起擴大辦理，並招納3家地方業者加入，加上現有5家業者共同輔導，總共8家廠商提供市民高品質的住宅管理服務。

新北市政府城鄉發展局表示，社會住宅包租代管計畫是政府扶持、指導租屋服務事業，改善租屋市場長期地下經濟環境，透過業者協助，解決民眾租不到、租不起、租不好的問題，共同創造資訊透明、健全的租賃市場。

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參與包租代管計畫的房東享有房屋稅、地價稅及所得稅的「3稅減免」，以及修繕費、保險費、公證費的「3費補助」，還有租屋服務事業業者協助處理管理等項目的「3年免費服務」；房客可以市價8折或9折承租房屋，並由業者協助申請300億元中央擴大租金補貼方案，領取每月2000元至5000元不等的補貼金額，並依身分類別加碼1.2至1.8倍。

城鄉發展局住宅發展科長江怡瑩說，包租代管計畫持續受理民眾申請，申請資格為戶籍內家庭成員在北北基桃無自有住宅，家庭每人每月平均所得5萬4700元以下、動產限額437萬元以下及不動產限額650萬元以下。

有意參與的房東可透過電話聯絡協助辦理包租代管的業者，或至新北市府11樓東側包租代管櫃台洽詢；有租屋需求的房客可至591租賃住宅專區搜尋「社會住宅」，找尋合適的物件。

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