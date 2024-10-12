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萬里蟹正當時！富基魚市推「漁CRAB嘗鱻」10/19詹姆士烹飪限定料理

廚師詹姆士19日現場將獻上三道亞洲風味的萬里蟹料理，包括韓式辣炒蛋萬里蟹。（記者羅國嘉攝）

廚師詹姆士19日現場將獻上三道亞洲風味的萬里蟹料理，包括韓式辣炒蛋萬里蟹。（記者羅國嘉攝）

2024/10/12 17:19

〔記者羅國嘉／新北報導〕正值萬里蟹季節，新北市石門區富基魚市於今（12）日起推出「漁CRAB嘗鱻」活動，即日起至11月3日，凡於魚市內水攤消費滿3000元，即可獲得魚市抵用券，每日限量100張，此外，還有機會參加抽獎，抽取感蟹金1000元、萬里蟹、龍虎斑及各式海鮮好禮；19日更將邀請廚師詹姆士，現場烹飪萬里蟹限定料理，讓民眾品嚐。

新北市漁業及漁港事業管理處長簡明雄指出，富基漁港不僅是台灣最北的漁港，也是北海岸特產「萬里蟹」的產地之一，除了獨具特色的墨西哥帽建築設計外，港內魚市以活水攤位及各式新鮮海產聞名，此外，港內餐廳區域更擁有大片落地玻璃窗，提供代客料理服務，不僅可品嚐到現挑現煮的海鮮料理，還能欣賞海港風景和日落。

簡明雄表示，為慶祝萬里蟹產季，魚市推出多項優惠及活動，19日起更推「亞洲萬里蟹大賞」，由廚師詹姆士現場獻上三道亞洲風味的萬里蟹料理，包括韓式辣炒蛋萬里蟹、日式萬里蟹豆腐鍋、泰式黃咖哩萬里蟹，讓民眾免出國，即可在魚市享用國際級美食。此外，消費萬里蟹料理，還可登錄抽抽萬元魚市金或1500元的萬里蟹熟蟹福袋。

新北市漁業處表示，萬里蟹主要產地包括淡水、富基、野柳及龜吼，富基漁港因新鮮海產和現撈現煮的體驗廣受好評。漁業處也鼓勵民眾趁著產季，不僅可享用美食，還可順道遊覽附近的觀光景點，如海灣探索館、富貴角藝術園區、老梅迷宮等，此外，野柳假日活蟹市集也持續營業到11月24日。

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