鶯歌嘉年華聯手鶯歌產地開放日登場 連2天感受陶藝趣味性

新北市「新北鶯歌嘉年華」12日於鶯歌陶瓷老街登場，祭出消費滿額抽及加碼新北市行動支付消費券等優惠。（記者翁聿煌攝）

2024/10/12 16:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「新北鶯歌嘉年華」12日於鶯歌陶瓷老街登場，今年推出兒童體驗區、YOYO家族表演及DIY等多項親子活動，同時祭出消費滿額抽及加碼新北市行動支付消費券等豐富優惠，活動時間從10月12日到13日，每日下午1點至晚間8點，歡迎大家來鶯歌感受陶藝趣味性。

新北市經濟發展局長盛筱蓉表示，今年鶯歌嘉年華為了深化地方結合度，與當地二代年輕團體「陶次瓦代代」的產地開放日合作，讓民眾可以走進工廠，更深入的體驗鶯歌陶瓷產業文化。

經發局說，今年鶯歌嘉年華活動時間從下午1點至晚間8點，在老街上有集結文創手作、陶瓷藝品、餐車美食等業者的「陶氣市集」，位於陶瓷街的「童玩體驗區」，只要下載NewTaiPAY APP，即可挑戰3項童趣關卡，過關者可以領取面額50元的「園遊券」（每日限量1千份） ，還有集結日用、藝術及建築等多項化陶瓷的「街景裝置藝術拍照區」；另邀請到小朋友喜愛的YOYO家族現場帶動唱，歡迎大家來鶯歌從早玩到晚。

活動期間下載行動支付APP「NewTaiPAY」掃描專屬QRcode，即可獲得限量「陶氣市集」及「南雅路夜市」優惠券100元；另於活動合作店家或陶氣市集攤商消費滿200元，即可憑消費證明至服務台參加限量抽獎活動，精美好禮包含福春精品贊助琉璃柿子尚流陶藝社的孔雀開屏圓杯禮盒、日映瓷器藝品行的手拉聚寶盆等，人人有獎，快來鶯歌消費抽好禮。

新北市「新北鶯歌嘉年華」於鶯歌陶瓷老街登場，現場有消費滿額抽及新北市行動支付消費券等優惠。（記者翁聿煌攝）

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