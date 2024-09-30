新北國中生割喉案一審判決出爐 教育局4點聲明回應

楊父在市議員石一佑協助下，透過視訊連線回應判決結果。（記者董冠怡攝）

2024/09/30 13:33

〔記者董冠怡／新北報導〕震驚全國的新北市校園割喉案今天一審宣判，涉案的郭男、林女分別獲判9年、8年徒刑，針對該起重大校園安全事件，市府教育局也提出4點回應。

4點內容包括尊重司法程序及判決結果、跨單位合作強化校園安全網絡、積極輔導避免再觸法，以及校園暴力零容忍，持續向教育部反映第一線人員及各教師、家長團體訴求，共同精進維護校園安全。

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教育局表示，對於校園發生重大安全事件深感遺憾及心痛，市府跨局處全力協助家長所需法律諮詢、醫療、社工等需求，配合司法機關調查，尊重法院判決結果，持續針對校園暴力及意外事件，強化辦理各級學校預防及演練工作，全面提升教職員生的風險意識，加強學校及學生的安全教育，並依教育部新訂「校園安全檢查操作手冊」執行校園安全檢查機制，同時加強與家庭、社政、警政與司法機關的跨單位合作，積極協助導正青少年偏差行為。

教育局指出，新北市有成立「高關懷青少年通報中心」，邀集學校、教育、警察、社會、衛生、民政、經發、原民局及地方法院等單位，跨局處針對行為偏差個案，協助各校掌握對象、篩選通報及關懷處遇作為等，透過高關懷青少年輔導網絡，提升輔導成效；另邀集校方、少年調查保護官及跨系統服務資源（含少年隊、衛生局、社會局等）與學生輔導諮商中心共同討論輔導處遇措施，學校也依法通報並成立追蹤輔導小組。

教育局提到，學校倘發現學生疑似參加不良組織，除回報教育局，並成立追蹤輔導小組加強輔導，如遇複雜難處個案則提列新北市高關懷青少年通報中心追蹤管制，減少青少年犯罪問題，且以社區化輔導概念出發，協同司法、警政、社政及民間區域資源，搭配「過渡性教育措施」及校內高關懷彈性課程，協助學生穩定就學，接住每一位觸法少年。

教育局提及，會持續向中央教育部反映第一線人員及各教師、家長團體的訴求，包括檢視修正少事法，如何在提供觸法少年改過機會的前提下，施行中介教育，兼顧所有學生的安全與人權；加強犯罪組織吸收未成年及教唆未成年犯罪的查緝與刑責；提高教師輔導管教權，以及國高中普設專職學務人力，並評估提升學務人員待遇。

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