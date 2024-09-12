新北土城員和公園移榕樹惹議 護樹團體批：為移植而移植

土城區中央路一帶進行人行道工程，將遷移地方榕樹。（看守土城愛綠協會提供）

2024/09/12 13:16

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府近日在土城區員和公園、中央路一帶進行人行道工程，並移植當地榕樹。但護樹團體批評，未考量當地人行走習慣卻貿然亂移樹，懷疑僅是為了工程方便。土城區公所回應，人行道易因樹根導致凹凸不平，樹木無預警傾倒影響路人生命，故移植至土城區公園，提供樹木、行人更好的環境。

看守土城愛綠協會成員阿凱表示，「當地寶貴的榕樹經移植以後，生命恐怕凶多吉少」，明明當地人習慣在騎樓與公園行走，位於人行道的樹木並不會阻擋動線，但市府執意移走中央路與員和公園一側的榕樹，未考量地方生活習慣，僅是為了移植而移植。

他指出，這群樹木早在中央路開發以前就存在了，且移植工程須具備必要性與公益性，但市府卻沒說明原因；對面一側以前曾亂移樹木，後來變更為原地保留，因此懷疑為了工程方便而亂移樹。

區公所回應，土城區中央路1、2段道路為舊台3縣省道，以往道路規劃以車輛通行思維為主，台電箱、電信箱、路樹及電桿設置於人行道上，對於行人通行極不友善。

區公所說明，榕樹屬淺根樹種，人行道常因樹根隆起造成凹凸不平，近年短延時強降雨多，樹木易無預警傾倒，嚴重影響路人生命，故經市府景觀處審查同意，將中央路樹木移植土城區公園內，提供樹木更好生長環境，讓行人更方便通行。

護樹團體批評，員和公園樹木不會阻礙行人，但市府仍執意移樹。（看守土城愛綠協會提供）

護樹團體表示，當地人習慣走在騎樓，人行道的樹木並不會阻礙動線。（看守土城愛綠協會提供）

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