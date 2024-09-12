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三重開元活動中心2樓運動聚點+1 9/16至22日免費試營運7天

位於三重開元活動中心2樓的新北運動聚點「隔壁運動中心」自9月16日至9月22日免費試營運7天。（新北市體育局提供）

位於三重開元活動中心2樓的新北運動聚點「隔壁運動中心」自9月16日至9月22日免費試營運7天。（新北市體育局提供）

2024/09/12 11:50

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區的運動去處再添一處，體育局長洪玉玲表示，位於三重開元活動中心2樓的新北運動聚點「隔壁運動中心」自9月16日至9月22日免費試營運7天，近90坪的空間有多項體適能器材、銀髮族體適能器材專區、韻律教室、寬闊場地和淋浴設備，開放時間為上午7點至晚上10點，民眾不妨利用中秋假期來運動。

體育局指出，「隔壁運動中心」試營運期間，所有運動設施全面免費開放民眾體驗，另外開設53堂免費團體課程，項目包含基礎有氧、瑜珈、樂齡肌力訓練、肌力雕塑、TRX等，也為兒童開設兒童瑜珈、兒童芭蕾、兒童MV課程，還有親子雙人瑜珈。

體育局說，「隔壁運動中心」將於9月23日營運，新北市籍滿65歲及55歲以上的原住民長者、低收入市民享有公益時段免費使用，可於週一至週日上午8點至10點憑證入場使用體適能中心，詳細課程及優惠資訊可至「隔壁運動中心」粉專查詢。

體育局補充，新北市自2019年起打造「新北運動聚點」品牌，包含運動中心、健身中心及運動天幕等，至今年已規劃建置55處，其中在都會區以健身中心為主，引進知名健身業者經營，更多新北運動資訊可至「新北運動聚點」粉專查詢。

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