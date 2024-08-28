新北智慧防汛再升級 今年研發積淹水預警系統

新北市政府水利局長宋德仁今天在市政會議進行專題報告，說明智慧防汛措施。（記者賴筱桐攝）

2024/08/28 10:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕因應極端氣候的挑戰，新北市近年運用AI智慧防汛平台、抽水站預抽和提早啟抽機制，縮短1到2小時應變時間，降低短延時強降雨的威脅，今年市府開發創新預警系統，每10分鐘預報未來2小時可能積淹水15公分的區域，目前永和國光街、樹林佳園路已上線運作，三重、板橋測試中，預計年底前建置完成。

新北市政府水利局長宋德仁今天在市政會議報告指出，一般雨水下水道的設施保護標準為每小時60到70毫米降雨量，但近年強降雨經常10分鐘內就下20毫米、半小時內達到50到60毫米，積水已是常態，市府過去5年來改善16區共82處積淹水沉痾，完成13座抽水站的47組抽水機組更新，通常雨勢稍緩後約10到15分鐘內退水。

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宋德仁指出，為打造完善的防汛應變機制，降雨前可透過偵水志工巡查，並啟動抽水站預抽啟抽，更利用智慧防汛平台，整合路面淹水感測器、下水道水位計、雨量站資訊等，協助掌握與判斷水情，配合AI人工智慧防汛，透過Line自動推播，提醒抽水站提早應變，有效縮短防汛應變時間1至2小時以上。

他說，智慧防汛平台是整合降雨當下現有的數據，目前與台灣大學合作，開發創新預警系統，即時模擬降雨預報，原理是透過監視系統影像觀察雨絲，運用AI技術辨識強降雨，可精準鎖定降雨區域，每10分鐘預報未來2小時可能積淹水15分鐘的情況，比氣象署的即時雨量更加準確，目前永和國光街、樹林佳園路已上線運作，三重、板橋測試中。

另外，水利局也與易積淹水地區學校合作，以現有校地改造完成9處校園透水保水工程，第10處汐止青山國中小正在發包中，可新增滯洪量體約4500噸，並藉由透保水設施、抽水站預抽、興建滯洪池及開發案出流管制計畫審核等措施，創造新北市約337萬噸、相當於1348座標準游泳池的滯洪量體。

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