新秀鋼琴家最後一次直播遭酸民反諷 警截圖待受理報案啟動偵查

楊姓鋼琴師在臉書社團開直播彈鋼琴，還說這是他「最後一次直播」，引來酸民挑釁，警方已擷圖，只要家屬提告，將啟動偵查。（擷取自網路）

2024/08/22 13:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕楊姓新秀鋼琴家去年獲得國際鋼琴大賽銀賞，未料在臉書以「最後一次直播」為題彈奏鋼琴，期間遭酸民酸語嘲諷「要跳了沒」等酸語，未料楊男跳樓身亡，幾位酸民被討伐後，連忙關閉臉書，檢警相驗後，確認為高處衝擊墜落傷勢致命，據透露，警方已將相關言論截圖存證，視家屬是否提告，將啟動後續偵辦。

據調查，新秀鋼琴家21日在臉書社群以「最後一次直播」為題，彈奏「李斯特愛之夢降A大調第3號」，期間暖心網友發現有異狀，緊急留言相勸，也到他個人臉書勸他，未料楊男關閉直播，不久從住處墜落。

請繼續往下閱讀...

相較於部分網友勸楊打消負面想法，期間多位酸民竟刷一排留言，反諷「要跳了沒?笑你不敢…」等刺激字句，未料遭逢低潮、手傷的楊男竟跳樓，因酸民被質疑是兇手，數人在事件發酵後，連忙關閉個人臉書。

土城警方到場採證，排除外力介入，通知家屬相驗，楊男胞姊趕抵醫院見愛弟最後一面，家屬透露楊男獨居土城住處，因很少與家人聯繫，不清楚他近況、墜樓原因，相關疑點仍待警方調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

檢警到醫院相驗楊男遺體。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法