接任新北新聞局長遭疑「洗經歷」 李利貞：為公眾服務

新北市政府新聞局今天舉行新、卸任局長交接典禮，左為卸任局長張愛晶，右為新任局長李利貞。（記者賴筱桐攝）

2024/08/15 11:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府前新聞局長張愛晶因家庭因素請辭，由年僅29歲的市長辦公室秘書李利貞接任，今天舉行交接儀式。民進黨議員質疑李利貞踏入政治圈之前僅在媒體服務，無公務體系行政背景，利用新聞局長的職位「洗經歷」，作為2026年參選新北市議員的跳板。對此，李利貞回應，此說法對滿懷理想的人不公允，現在這個職位就是她選擇為公眾服務的方式。

副市長劉和然表示，張愛晶擁有新聞專業，下筆神速，能夠正確傳達資訊，具有敏銳度，心思細膩，個性非常主動，台語來說叫做「雞婆性」，經常主動提醒其他局處，讓市府高層安心，處理業務即時、有效率，是市長侯友宜最重要的新聞首席幕僚，且鍥而不捨，隨時追蹤每個議題的發展，對於張愛晶的離開雖然感到不捨，但尊重其生涯規劃的選擇。

劉和然說，李利貞身為新北市有史以來最年輕的局處首長，未來將承受很大的壓力，外界都在觀察她能不能撐得下來，擔任局長的價值與哲學觀不在於經驗，而是個人的養成，相信李利貞有勇氣扛下來，接受衝撞與挑戰，勇於面對各界的聲音、質疑、批評和不實指控，也要接受議會合理的監督，他相信李利貞已經做足準備。

李利貞表示，過去她是在新北市追問問題、提出質疑最兇悍的電子記者之一，現在變成新聞局長，人生的際遇很難說，期待未來的新聞局大膽、有活力，大膽想像未來式，把未來式變成進行式，成為市民雙向溝通的平台，也要打造舞台，運用文化的力量吸引人才。

關於「洗經歷」的質疑，李利貞回應，大學畢業前她已進入電視台從事新聞工作，直到去年才轉換跑道，新聞是滿懷熱血的志業，針對「只有」當過主播的評論，對於滿懷理想的人不公允，選舉的時候有攻防，但市政不分黨派，議員的質疑都是希望新北市政更好，相信大家會一起努力。

至於為了2026年選舉鋪路，李利貞說，「為公眾服務有很多方式，現在這個職位，就是我選擇為公眾服務的方式」，距離選舉還有很長一段時間，發言人參選好像被大家想像成SOP，但這都是每個人不同的選擇，現在這個位置就是她的選擇。

針對外界質疑利用新聞局長的職位「洗經歷」，新北市新任新聞局長李利貞回應，現在這個職位是她選擇服務公眾的方式。（記者賴筱桐攝）

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