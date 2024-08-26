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    首頁　>　生活

    長時間占專用車位 新北未規範

    2024/08/26 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市交通局近年陸續在公有路外停車場設置電動汽車充電專用停車位及充電設施，不過審計部報告指出，市府未訂定使用規範，無法有效遏止長時間占用問題，且充電基礎設施僅以最低設置比率增設，難以應對快速成長需求。交通局回應，推動私人運具電動化的同時，也要兼顧燃油車停車權益。

    審計部報告說，交通局預計兩年內完成公有路外停車場電動汽車充電專用停車位及充電設施增設，卻未參考歷年轄區內電動汽車數量成長情形、既有公有路外停車場電動汽車充電設施使用率等資訊，研議提高設施比率的可行性與配套措施，恐難因應轄內電動汽車數量快速成長衍生的充電設備需求。

    交通局表示，目前轄管公有停車場充電樁使用率僅二成九，現有電動汽車充電專用停車位尚有餘裕，且需考量建造成本財務攤提，因此優先以較高的停車費維持營收，為平衡燃油車及電動車停車權益，宜在法規最低要求下，循序漸進提升充電車位與設施比例。

    交通局說，市府今年六月發布「市境內路外公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定」，公告電動汽車充電專用停車位僅提供電動汽車充電時停放，以十二小時為限，違反規定者可處一千二百元罰鍰。

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