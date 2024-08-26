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    首頁　>　生活

    宣導減香 林承恩獲新北環保英雄青年獎

    新北市「環保英雄表揚大會」，選出124名熱心環保事務人士。（記者陳奕劭攝）

    新北市「環保英雄表揚大會」，選出124名熱心環保事務人士。（記者陳奕劭攝）

    2024/08/26 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環保局昨天舉辦「環保英雄表揚大會」，選出一二四名熱心環保事務人士，新莊區雙鳳里里長潘素娥以資源回收所得購置廂型車「黃金資收號」，接送孩童、身障人士與長者，獲得「資源永續組」特優獎；五股區民義里民柯美英教導民眾利用回收物製作再生藝術品，獲「環境美化組」特優獎。

    潘素娥資收所得購車 接送老幼

    市長侯友宜表示，新北市連續十年得到最乾淨城市榮譽，全歸功於隱身鄰里巷弄間、無私奉獻的環保英雄。

    潘素娥推動黃金資源回收站，將所得一百多萬元購買廂型車「黃金資收號」，捐贈給牡丹心社區發展協會，用來接送長者、身障人士與孩童；她也用雨水回收系統灌溉可食地景，種植桂花與咖啡樹，豐富社區綠化空間。

    柯美英巧手 回收物製成藝術品

    手作老師柯美英教導里民「化腐朽為神奇」，將再生物製成藝術品，並協助設計「民義里中雲獅舞獅團」彩繪牆，使社區增添活力。

    台灣大學研究生林承恩為宣導減香活動，在廟宇放置儀器，讓民眾得知空氣概況，獲得環保英雄「青年獎」肯定。他說，居住地鶯歌區建國里長者眾多，使用YouBike的人較少，未來會舉辦講座推廣騎腳踏車。

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