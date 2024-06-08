議員黃心華質疑包租代管目標太保守 新北第4期達成率需加強

議員黃心華質詢關心第四期包租代管計畫成效，認為市府設定媒合戶數目標過於保守，現達成率僅6成，希望加強。圖為民眾諮詢包租代管示意圖。（新北市城鄉局提供）

2024/06/08 18:29

〔記者黃子暘／新北報導〕內政部「社會住宅包租代管第四期計畫」已在去年7月3日啟動，國家住宅及都市更新中心偕同6都租賃住宅服務商業同業公會、新北市府等地方政府辦理，新北市議員黃心華質詢關心第4期包租代管計畫成效，認為市府設定媒合戶數目標過於保守，達成率約56％，進度應加強。城鄉發展局長黃國峰答詢表示，各縣市狀況不同，如雙北新屋比桃園少，吸引力較低，但新北進度確實尚有進步空間，將多方面加強。

黃心華表示，新北市自設媒合戶數目標2400戶，截至4月31日進度1359戶，達成率約56%，相較中央在新北市目標6000戶，進度5805戶，達成率約97％；市府設定目標也過於保守，桃園市人口比新北少，目標是5000戶，相較之下，新北市第3期包租代管成績就是2408戶，不應將前期成績列為目標。

黃國峰表示，中央與地方辦理體制不同，中央有公會版，有地方租賃住宅服務商業同業公會加入辦理，隸屬公會的公司都可參與；市府曾分析各縣市進度與狀況，以桃園為例，因桃園重劃區新屋多，許多屋主購屋偏向半投資性質，只買不住，加入包租代管後因屋齡新，市場吸引力強，雙北新屋較少就成條件劣勢，相較各縣市進度，新北確實尚有進步空間，將與相關公會倡導、了解住戶需求，推廣投資性質新屋加入包租代管。

目標設定部分，黃國峰指出，有參考前幾期成果，第4期執行率有比較好，也跟中央爭取其他縣市執行率不高的部分可轉給新北執行。

根據內政部最新統計，截至5月31日，新北市進度達1522戶，達成率約63%，中央進度6551戶，已超越設定目標。

黃心華也說，地政局與新北市租賃住宅服務商業同業公會合作，在9個地政事務所設置「租屋諮詢暨推廣社會住宅包租代管」櫃台，推廣包租代管政策，雖然公會媒合的績效歸中央，仍是照顧市民，也希望市府加強宣傳力道並如實更新網頁資訊，更盼與區公所等處合作，擴大設攤點服務市民。黃國峰承諾將循議員建議與相關單位研商合作事宜。

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