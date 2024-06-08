6/8世界海洋日 新北2公園海洋意象好看也好玩

佳和公園位於中和區中山路2段巷內，設有大波浪攀爬網。（新北市景觀處提供）

2024/06/08 15:30

〔記者黃子暘／新北報導〕海洋與人類的生活息息相關，新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，每年6月8日是「世界海洋日」，希望大眾瞭解海洋的豐富價值，並慎重審視全球性污染和魚類資源過度消耗等問題，中和區佳和公園、八里區商港公園都是以海洋為主題意象而設計的公園，適合親子在此遊憩，並進一步讓孩子了解海洋的重要性。

景觀處介紹，佳和公園位於中和區中山路2段巷內，設有大波浪攀爬網、金字塔溜滑梯、體健設施及環場步道，其中大波浪攀爬網是最受喜愛的遊戲設施，由各式攀爬繩索構成，其中一側鋪上黑色的緩衝墊；公園的海洋意象元素呈現在海浪造型地墊、廁所外牆等處，周邊公共設施有公廁、大片綠地空間及健身中心，是適合闔家休憩的好去處。

景觀處指出，商港公園位於商港一路和商港八路交叉口，是全國首座以鯨魚為主題所設計的地景無障礙親子公園，小藍鯨魚溜滑梯可愛又吸睛，周邊還有彈塗魚翹翹板、小鯨魚座位等海洋生物簇擁，地板也彩繪海洋圖案烘托出海洋世界氣氛，並設有一座共融式盪鞦韆，透過無障礙通道，方便輪椅族及推嬰兒車的家長使用。

林俊德表示，新北市已完成改善的特色共融或全齡公園數量已達196座，最新公園資訊可至景觀處查詢。

商港公園位於商港一路和商港八路交叉口，是全國首座以鯨魚為主題所設計的地景無障礙親子公園。（新北市景觀處提供）

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