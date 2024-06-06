入學成績墊底不灰心 社區高中生邱彥鈞考上台大外文系

永平高中邱彥鈞（左）憑著不斷努力從墊底成績到考上台大外文系，毅力獲校長沈美華（右）高度肯定。（記者翁聿煌攝）

2024/06/06 12:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立永平高中學生邱彥鈞，3年前以墊底成績進入社區高中就讀，高一時第一次定期評量成績是班上倒數第四，讓他在學習上感到很挫折，所幸在老師陪伴下發現自己在語文學習具備優勢，他不斷鞭策自己更努力，今年學測國、英、社三科滿級分，放榜如願進入台大外文系，邱彥鈞與學弟妹分享「每個人都有自己的時區，現在的挫折不代表終生的失敗，只要做好準備，把握自己的時刻到來」。

永平高中校長沈美華說，邱彥鈞3年前以當年度最低錄取分數成為永平高中的新生，高一第一次定期評量成績是班上的倒數第四名，讓他很挫折，因此開始探索屬於自己的學習方式，他了解到自己是聽覺型的學習者，每每聽見流利的英文對談，心底便湧出無限的憧憬和動力，彷彿全身的神經被觸動般地感動，這樣的熱情一直存在他的心中，直到升上高中又被進一步拓展和開發。

邱彥鈞說，高一的定期評量受挫後，他學習英文時，將語言學習範疇從單純準備考試擴展到應用及實踐，開始融入語言學、聲韻學等概念，自主學習精確且實用的英文，其中語源學（Etymology）的內容為他的英文學習帶來革新性的轉變。

他發現語言有立體的美，在教科書陳列的內容之外，學習字源學探究文字背後的沿革和進展，就像夯實地基般能鞏固所學，秉持這樣多元學習的精神，不將心思全然放在課內內容，反而使他取得了課業上明顯躍進，不僅英文、社會及國文科皆然。

邱彥鈞從未出過國門、也未曾補習英文，即使生活中沒有母語者圍繞，他可以自行創造有利學習的語言環境。藉由保持閱讀英文報章雜誌、文學作品及收聽英文影音的習慣，英文已然成為他生活中的一部分。

個性內向的他一開始也擔心申請入學面試會卡關，但他後來發現「內心不停的思辨」已成為他的學習方式，是他與人談話的重要泉源。也相信要成為一位卓越的外語學習者，掌握縝密的語言組織能力才能完整發揮所學。

英文老師秦光敏及同學一直協助他進行模擬練習，不只消弭他對於面試的恐懼感，更強化了他的對話技巧，到台大面試時，與教授們對話侃侃而談，得到90分的面試高分。

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