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新北老屋更新要花1133年？ 侯友宜：多元方案協助

新北市長侯友宜（右）今天至議會接受質詢，議員關心都更進度與居住安全。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜（右）今天至議會接受質詢，議員關心都更進度與居住安全。（記者賴筱桐攝）

2024/06/05 12:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕0403地震引發各界對居住安全的重視，新北市議員劉美芳今天在市政總質詢表示，新北市屋齡30年以上房屋逾82萬戶，若以平均每年住宅拆除執照數732件計算，全數更新完成要花費1133年。市長侯友宜表示，市府提供多元方案協助，提升居住安全。

劉美芳表示，地震後新北市共有52棟建築物被列管為紅單或黃單，許多民眾對紅、黃單定義不清楚，市府是否有因應或輔導措施？

侯友宜表示，不管是紅、黃單建物或是海砂屋，如具有立即性危險，必須趕快推動都更，該拆除就快點拆，不論是都更或立即拆除，市府皆提供獎勵或補助措施，協助民眾強化居住安全。

劉美芳指出，新北市屋齡30年以上住宅數共82萬9687戶，台北市為65萬3861戶，如果以每年住宅拆除執照件數來看，新北732件、台北1722件，換算新北市老屋全數更新要花費1133年，台北市為380年，顯見新北市效率較差。

侯友宜回應，30年以上房屋不一定需要立即更新或拆除，有些堪用的建築只要經過補強，仍可延長使用年限，確保居住安全。

劉美芳提及，0403地震後截至今年5月底止，申請危老重建、多元整建維護、弱層補強補助及諮詢案件，僅增加95案，她質疑市府宣傳不足，導致申請案件少。

侯友宜說，市府不斷宣傳，主動跟住戶溝通，新北住都中心也會派人開說明會，不論是海砂屋、耐震不足或是紅、黃單建物，都更處提供多元方案，包括防災都更2.0、580專案等，持續輔導協助。

都更處說明，去年一整年多元都更申請件數總計174案，但0403地震後至今僅2個多月，多元都更申請件數增加84案，已有大幅成長。

新北市議員劉美芳指全市老屋全數更新完成，需要花費1133年。（記者賴筱桐攝）

新北市議員劉美芳指全市老屋全數更新完成，需要花費1133年。（記者賴筱桐攝）

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