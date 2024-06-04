林口居民日增 議員蔡淑君促先規劃公車專用道

市議員蔡淑君建議，市府可以考慮在林口區文化三路規劃公車專用道。（蔡淑君提供）

2024/06/04 19:45

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市議員蔡淑君今在市政總質詢指出，林口區人數一直在成長，推動輕軌建設從規劃至完工約需10年，在此之前應先規劃公車專用道，並請市府評估利用調撥車道方式規劃。市長侯友宜允諾；交通局長鍾鳴時說，評估時間至少要6至8個月，預計2年左右完工。

蔡淑君表示，安坑、淡海輕軌總經費各100餘億，從規劃、設計、施工到完工費時約10年，屬於長期政策，但人口、交通需求迫在眉睫，無法枯等10年，因此建議可否等待輕軌建設的同時，也來規劃公車路線，希望能在文化三路規劃公車專用道，路線為文化三路（林口轉運站）、中華路、文化北路（工一工業區）。

蔡淑君說明，選擇文化三路的原因，在於路幅較寬多線道，公車行駛數量龐大，據統計，10條路線公車全日共677班次、尖峰時刻203班次。若以文化三路作為規劃，或是文化一路、文化二路或文化北路，評估大概要多久？

蔡淑君提到，若按整個公車路線規劃，從開始設計到同意、編列經費、完工要多久？配合未來三井二期、東森、工一工業區進駐，加上文化一路南出北入高架完成，還有A3計畫道路新闢工程，公車專用道有其必要性，減輕林口交通負荷。

侯友宜回應，長期來看有輕軌很好，現階段林口在路幅運作上，如何充分利用，用於公車專用道其實也不錯，會請交通局評估。

鍾鳴時指出，評估至少要6至8個月，整體工程必須配合公車營運行駛的需要，路面也要重新做過，並且蒐集各方意見，進行綜合考量，完成要兩年。

鍾鳴時補充，根據實務經驗與國外案例，公車專用道最主要是運轉速度快，運量每小時可接近輕軌的5000人次單方向、單車道運作，超過150輛以上的公車量次，產生價值較高，可是公車專用道可能會排擠其他車輛、設置位置是否會影響轉彎，以及造成的衝擊等細節，尚待嚴謹評估。

此外，蔡淑君表示，林口區人數一直在成長，根據市府統計達13萬4544人，許多通勤族反映，尖峰時段多條公車路線班次，例如9條重要路線中的920（至捷運府中站）、925（至蘆洲）、936（至捷運圓山站）、966（至台北車站）卻不增反減；矛盾的是，市府鼓勵民眾多乘大眾運輸，公車班次卻在減少，市府應提出改善辦法。

侯友宜說，一般而言，人口成長應和公車運量成正比，不過每條路線狀況不同，需要適時檢討並增減班。

鍾鳴時指出，當地公共運輸一直呈現成長狀態，客運公司基於營運考量調整班次，會再督導業者了解有無按原本申請計畫，開闢應該行駛的班次，或有需求但市民上不了車，需要加班卻未加班等面向。

公車專用道規劃圖。（蔡淑君提供）

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