板殯亂象昨開會決議加強取締今再現 黃淑君批市府承諾如打水漂

黃淑君指控，昨天才與市府相關局處舉行交通檢討協調會，決議要對亂象嚴格取締開罰，今天環河西路五段仍有送葬隊伍影響交通與安寧，市府承諾如打水漂。（黃淑君提供）

2024/04/02 17:02

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立殯儀館（簡稱板殯）帶來的交通、噪音問題是當地居住品質沉痾，市議員黃淑君今（2）日指控，昨天才與市府相關局處舉行交通檢討協調會，決議要對亂象嚴格取締開罰，今天環河西路五段仍有送葬隊伍影響交通與安寧，市府承諾如打水漂。警察局海山分局回應，今日上午獲報後，便即刻派員到場，當下車流順暢，但送葬隊伍緩慢前行，便要求盡速完成儀式離開，分局會確實依照協調會結論值勤。

黃淑君說，市長侯友宜在3月19日板橋區行動治理時，表態會對板殯亂象「該面對會面對」、「絕不迴避」，但民眾等不到實際作為，她昨天進一步召開檢討協調會，會中決議由警察局海山分局於每日早上9點至下午4點加強取締環河道路及新月一至三街；環保局加強取締環河道路噪音，另提供稽查違規影片給殯葬管理處開罰；殯葬處加強宣導新海路往環河道路車輛噪音問題，並於4月底前會同公會周知罰則內容。

黃淑君表示，協調會才做成決議，今日又收到民眾被送葬隊伍影響交通與安寧的陳情，整條環河道路到三峽都塞車，「市長前面說大話，地方執行成空話」，何時才要還民眾安寧？

海山分局回應，上午10點半獲報有送葬隊伍妨害安寧、影響交通，就立刻請新海派出所派員到環河西路五段查看，發現送葬隊伍緩慢前行，不過當時往來車流順暢，因此要求盡速完成儀式駛離，分局會確實依照協調會結論執勤，加強巡查取締殯儀館周邊違規；此外，今日上午針對板殯周邊總共舉發違規停車6件，分局將持續針對環河西路與新月一至三街路段加強取締。

民政局表示，殯葬處持續要求業者務必遵守交通規則，並降低陣頭音量；殯葬處也已邀集警察局、環保局等相關機關，針對喪葬車隊行經板橋環河西路五段器樂演奏或播放音響所產生噪音的取締方式研議執行對策，以達管制效果。

環保局則說，已規劃安排移動式噪音監測設備採證，若監錄到殯葬服務業於辦理送葬等事宜有噪音擾鄰情形，將移請殯葬處依權責查處告發，以維護市民安寧。

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