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清明掃墓車潮多！東北角4大公墓交管時間公布

因應即日起至清明連假期間湧入新北市瑞芳、貢寮、雙溪與平溪等公墓車潮，新北市瑞芳警分局將視每天車流情況實施彈性交通疏導措施。（記者林嘉東翻攝）

因應即日起至清明連假期間湧入新北市瑞芳、貢寮、雙溪與平溪等公墓車潮，新北市瑞芳警分局將視每天車流情況實施彈性交通疏導措施。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/30 18:01

〔記者林嘉東／新北報導〕為了因應清明時節，湧入新北市瑞芳、貢寮、雙溪與平溪等公墓掃墓車輛，新北市瑞芳警分局即日起至清明連假期間，將視每天車流情況實施彈性交通疏導措施，呼籲市民掃墓出發前收聽警察廣播電台，掌握掃墓地點最新交通動態。

新北市瑞芳警分局指出，即日起警方在瑞芳區第一公墓入口處龍潭橋設管制點，一旦停車場空間已滿，將暫時管制開放；4月4日清明節當天，公墓入口處也將特別管制「汽車」進出，「機車」騎士則不在管制範圍，呼籲市民特別注意。

今天、明天與4月4日當天，警方也會在貢寮區第九公墓實施交通管制，時間從上午7點至13點，針對雙玉里新社橋入口處、台2線98公里處第九公墓入口、馬崗街往三貂角燈塔交叉路口設下管制點，台2丙線通往第九公墓入口處管制車輛「只出不進」。

至於，雙溪區頂坪公墓、柑腳公墓，警方也會在「太平路」執行交通疏導，「惠美小吃」往「雙溪公園」車輛管制禁止進入，基福公路、中正隧道、柑腳公墓也將實施兩端周邊交通疏導。平溪區平溪第一公墓、承善橋至產業道路及106線道沿線，警方也會實施交通管制與疏導。

瑞芳警分局呼籲，市民掃墓出發前可收聽警廣，或透過臉書瑞芳警好讚了解最新交通動態，或能多加利用國道或快速道路CMS標誌系統了解最新路況，另由於墓區周邊道路路幅狹小，請民眾多加利用接駁車或配合指示行車，以維護安全。

瑞芳警分局呼籲市民掃墓出發前收聽警察廣播電台，掌握掃墓地點最新交通動態。（記者林嘉東翻攝）

瑞芳警分局呼籲市民掃墓出發前收聽警察廣播電台，掌握掃墓地點最新交通動態。（記者林嘉東翻攝）

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