建業法律事務所長王晨桓涉洗錢住處搜出4900萬 共犯女友家扣1800萬麥拉倫

警方在王晨桓家中搜出贓款4900萬元；警方在自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的林姓女友住處扣回麥拉倫720S。（記者徐聖倫翻攝，本報合成）

2024/01/24 16:11

首次上稿14:59

更新時間16:11（新增案情）

〔記者徐聖倫／新北報導〕日前新北市刑警大隊偵破國內前三知名虛擬幣交易平台之一「ACE交易所」詐欺案，警方持續調查，查出知名的「建業法律事務所」所長王晨桓也涉嫌協助洗錢，本次逮捕王男等共5人，並在王男深坑住處搜出4900萬元現金。訝異的是，有知情人士透露，本次遭扣下的豪車、在電影玩命關頭出現過的「麥拉倫720S（Mclaren 720S）」，新車價1800萬元，是上一波遭羈押的犯嫌林耿宏送給其地下情人林姓女子的禮物，直呼「髒錢賺真大，惡劣！」

警方本月初首波將ACE負責人潘奕彰、合夥人林耿宏逮捕，隨後在前日分別將王男與林男的地下情人林女，以及ACE職員相關人等共5人拘提到案，並在王男深坑住處搜出4900萬元現金，林女住處扣回市價1800萬的豪車麥拉倫720S，疑似是林男所贈，加總所有扣下贓款共6600萬元。

據了解，王男在2022年接任建業法律事務所所長，這家律師事務所經營51年，是台灣知名的老品牌。上一波警方將ACE創辦人潘奕彰逮捕後，王男還一度以ACE負責人身分在鏡頭前道歉，如今自己也被列為嫌疑人遭拘提，現在看來非常諷刺。

警方調查，潘男利用Facebook、Instagram等平台，以廣告、話術誘騙投資人投資根本沒有價值的自創虛擬幣「魔幣券MOCT」，以及 NFTC、BNAT等虛擬貨幣，佯稱將在ACE交易所上架，利用ACE的名氣吸引了百餘名被害人投資，最終無法變現流通，讓自己血本無歸。

警詢時，王男等人堅不承認，遭扣現款部分王男稱是向朋友借的，至於對方身分，他則交代不清。警詢後依洗錢、詐欺等罪嫌送辦，王男等5人也遭聲押禁見。

警方在王晨桓家中搜出贓款4900萬元。（記者徐聖倫翻攝）

警方在自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏林姓女友住處扣回麥拉倫720S。（記者徐聖倫翻攝）

警方總共扣回贓款6600萬元。（記者徐聖倫翻攝）

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