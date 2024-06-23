明年辦世壯運 雙北多數人無感

針對世壯運宣傳，新北在市府門口設置大型宣傳燈箱，也利用建築物、捷運LED牆面播放宣傳影片。（記者黃子暘攝）

2024/06/23 05:30

3200萬行銷 7成5台北人不知道 新北議員籲加強行銷力道

〔記者甘孟霖、黃子暘／綜合報導〕由台北市、新北市在明年五月合辦的世界壯年運動會（簡稱世壯運），總經費共十八．八一億元，今年由台北市編列行銷經費三二○○萬元，但根據台北市研考會的民調，有高達七成五的台北市民不知道這項運動會，另有高達八成六的市民不知道只要年滿卅歲、不用選拔即可參賽；此外，雖然目前已有近一萬四千人報名，但外國選手僅約三千人，距離「外國參賽者達三分之一」目標仍有差距。

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亞洲首場雙北合辦 30歲以上參賽免選拔

二○二五雙北世壯運的總經費，體育署核定補助七．五億元，剩餘由雙北市共同負擔，台北市負擔九．四億多元，新北市負擔一．八億多元，都包含兩市平均分攤的權利金（雙北各一億零五百萬元），新北市另有七千五百萬元的二十六處比賽場館維修費，也包括在一．八億元之內。

世壯運執委會：已有1萬4千人報名

世壯運執委會表示，明年由台灣舉辦亞洲首場的世壯運，至今已有近一萬四千人報名，比預期人數多，已透過國內各體育單項協會、大型賽事、運動團體等管道，鎖定運動愛好者或參與者進行行銷，加強國內外的行銷力道。

台北市觀光傳播局指出，已結合大型活動、國內旅展或赴國外推廣，後續再製作形象影片投放於網路平台、市政宣傳管道及贊助商行銷通路等，並於交通節點布置大型宣導物。

新北體育局針對世壯運 開設體驗課程

新北市體育局長洪玉玲說，新北也善用各級學校、運動場館、重要路口天橋懸掛宣傳廣告，並在市府門口設置大型宣傳燈箱，也利用建築物、捷運LED牆面播放宣傳影片；此外，市府結合「新北運動熱區」，自今年三月起在十六個行政區，開設四百小時免費運動課程，針對世壯運辦理訓練課程或體驗。

對於多數民眾對於「世壯運」仍感陌生，民進黨市議員張維倩表示，應結合青年局、觀光旅遊局、文化局等跨局處，以多元方式加強推廣力道、提高運動會的能見度才能落實「全民運動」；國民黨市議員陳偉杰指出，黨籍議員洪佳君等人已多次要求市府加強宣傳，大眾對世壯運的目的、內涵了解有限，雙北都要再擴大行銷力道，提升民眾參與的意願；無黨團結聯盟市議員蘇泓欽說，可廣設公車廣告、捷運燈箱等，並透過民間體育隊伍或社團宣傳。

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