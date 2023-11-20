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BMW跑車尬北宜雙黃線超車 過彎撞山壁翻覆成廢鐵

BMWM2跑車行駛北宜公路時，不慎自撞山壁翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

BMWM2跑車行駛北宜公路時，不慎自撞山壁翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/20 14:00

〔記者陸運鋒／新北報導〕31歲廖姓男子昨天清晨6時許，開著BMW雙門跑車行駛北宜公路，疑因過彎時車速過快，不慎撞上山壁翻覆，所幸沒有造成人員受傷，但這一幕全被後方行車紀錄器錄下來，引發網友熱議。

據了解，該輛肇事的BMW M2 Competition跑車，0-100公里加速可在4.2秒完成，最大馬力達410匹，新車要價為385萬元。

根據後方車輛影片顯示，該輛BMW M2跑車速度不慢，一開始先跨越雙黃線，加速超越前方車輛，接著連續過了3個彎道，且都沒有跨越線道，劃出完美弧線，猶如電影「玩命關頭」，但就在第4個左彎時，卻直接撞向山壁，導致四腳朝天翻覆，後方車輛見狀連忙閃避。

影片一貼出引發網友熱議，紛紛調侃「可能有兼差送豆腐吧」、「沒吃對向，給讚」、「速度看起來不快，怎麼過不去」、「這技術我給滿分」、「至少這個不會吃對向，可教化」、「終於有我想看到的畫面了」。

新店警分局今表示，廖男昨天清晨6時55分駕駛BMW M2跑車，沿坪林區北宜公路欲返回宜蘭住處，但行經53.9公里處時，不慎自撞山壁而肇事，現場無人受傷，廖男酒測值為0毫克，警方於第一時間進行交通管制，事故原因有待釐清。

廖男昨天清晨開著BMW雙門跑車行駛北宜公路，疑因過彎時車速過快，不慎撞上山壁翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

廖男昨天清晨開著BMW雙門跑車行駛北宜公路，疑因過彎時車速過快，不慎撞上山壁翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

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