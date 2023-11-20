駕駛人注意 新莊中正中環路口12月起科技執法取締違規左轉

新莊區中正中環路口自今年12月1日起新增科技執法取締違規左轉。（新北市警察局提供）

2023/11/20 12:32

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市警方自去年12月起啟用16處路口多功能科技執法設備，偵測闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白（黃）線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛等8個違規項目，警察局交通大隊今（20）日表示，新莊區中正中環路口自今年12月1日起新增科技執法取締違規左轉，呼籲駕駛人遵守交通規則。

交大指出，新莊區中正中環路口（中正路往北左轉中環路方向）車流量大，路口範圍廣闊，過去曾發生多起重大交通事故，原本已設有闖紅燈科技執法，市府交通局已採行禁止車輛左轉促進路口安全、提高行車流暢度，但仍有車輛僥倖違規左轉，影響交通安全與秩序，因此增設科技執法取締項目，請駕駛人先右轉中環路，再行迴轉上原規劃路線，維護用路安全。

科技執法也被抱怨為政府取締「斂財」手段，交大對此表示，科技執法主要目標並非取締，而是以防制交通違規肇事、改善行車秩序為目的，經分析，科技執法也對改善交通有相當程度的幫助；經統計，新北16處科技執法整體違規已較實施初期減少64.96%，其中以永和區永平路及中山路1段口減少96.88％，其次為土城區中央路與中華路口減少96.84％；整體事故較去年同期減少11件，無人死亡。

交大說，警政署持續補助市府警察局，明年年將陸續設置50處科技執法，改善交通秩序與防制交通事故，請駕駛人以維護用路人行車安全為優先，並提醒民眾應確實遵守用路規則。

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