讚蔡英文、賴清德領導 游錫堃：正確道路要繼續走下去

立法院長游錫堃（前排右）今天與民進黨主席賴清德陪同民進黨新北市區域立委12位參選人聯合登記造勢，前排中為尋求連任的立委賴品妤。（記者劉信德攝）

2023/11/20 11:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院長游錫堃今天（20日）上午與民進黨總統參選人賴清德陪同12位新北市立委參選人登記造勢，致詞時稱讚蔡英文總統和副總統賴清德領導的團隊一直走在正確的道路上，國人應該讓這個團隊繼續走下去，支持賴清德當選總統，民進黨國會過半。

游錫堃指出，11月15日中國國家主席習近平到美國訪問，提及美國有相關報告，指中方會在2027年或2035年有軍事行動，但習近平說根本沒有此計畫，而且也沒有人向他提過相關計畫，這打破很多國內一直在唱衰台灣的講法。

游錫堃表示，主張台灣是一個主權獨立的國家、主張PRC（中華人民共和國）和ROC（中華民國）互不隸屬，是從1999年《台灣前途決議文》到現在，已經超過23年，這23年來經常台灣有選舉的時候，中方就有很多恐嚇，國內有些人就會配合。

他舉例說，2016年1月16日台灣總統大選投票前的10個月，2015年3月4日，習近平強調兩岸一定要回歸九二共識，「基礎不牢、地動山搖」，此說法對當時的蔡英文及民進黨候選人不利，8年前的選舉對照8年後的現在，足以證明蔡英文與賴清德領導的團隊，一直走在正確的道路上，既然如此，我們應該讓這個團隊繼續走下去，表示主張台灣主體性的民進黨政策、路線都是正確的。

游錫堃提到，大家看到新疆、西藏和香港的情況，台灣絕對不能重蹈覆轍，一定要堅持走自己的路；近年台灣不論是科技、經濟成長率或是人均所得，都贏過韓國，民主自由指數的評比也比以前進步很多。

他強調，這次總統大選與國會改選，一定要讓民進黨提名的總統參選人賴清德領導國家，而且民進黨國會過半，賴清德的故鄉新北市有12席立委參選人，包含現任的優秀立委或是新秀，呼籲國人共同支持賴清德當選總統，新北12席立委全上、國會過半。

立法院長游錫堃（前排右）今天陪同新北市12名立委參選人聯合登記。前排左為民進黨總統參選人賴清德。（記者賴筱桐攝）

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