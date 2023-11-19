少年騎重機雙載飆國道拒檢PO網炫耀 警送辦開罰3萬6

桃園市兩名少年基於玩樂，從中山高蘆竹騎機車上國道，警方發現拒停還狂飆，並擦撞警車，警方在三重出口攔停騎士，赫見少年違規上路，警方祭出最高3萬6千元罰單，並依毀損、公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/19 11:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛雙載機車從中山高南崁路段騎上國道，騎士與乘客不但未戴安全帽，還以口罩遮掩車牌，國道警方從五股路段發現攔停，但機車騎士仍高速狂飆120餘公里，後座騎士還拍攝警車追逐並PO網，警方通報攔截圍捕，在三重以另一警車當路障才停下，警方清查，赫見16歲騎士騎重機搭載15歲少年，初估違規在國道騎乘22餘公里，除通知家長到場，對林姓騎士祭出最高3萬6千元罰款，並依毀損、公共危險罪嫌，將兩少年隨案護送少年法庭審理。

國道警方日前獲報，一輛雙載機車騎乘且未戴安全帽，還以口罩遮蔽車牌，高速行駛中山高北上蘆竹路段，警方通知交控中心監看CCTV畫面，派遣巡邏車實施攔截，巡邏車從五股路段發現該部機車，攔停過程中不斷使用擴音器及指揮棒示意停車，但該機車攔查不停，巡邏車一路尾隨至到三重路段，並以運用優勢警力，由另一部巡邏車將該機車在北上三重出口匝道攔停。

警方初步了解，16歲林姓少年及15歲吳姓少年騎重型機車，基於玩樂心態，蓄意違規行駛國道，還錄影貼網炫耀，國道警方示意停車時，不服稽查取締逃逸，擦撞國道警車後仍不停下，警方對林姓騎士酒測值為0mg/l，因犯嫌未成年同步聯絡監護人到場。

由於林姓少年違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款，最高將處3萬6千元以下罰鍰，警方除開罰，全案依公共危險罪、毀損等案移請少年法庭。

國道警方呼籲民眾勿騎乘機車進入國道，如不慎誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火，下車後找尋安全場所，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。

桃園市兩名少年基於玩樂，從中山高蘆竹騎機車上國道，警方發現拒停還狂飆，並擦撞警車，警方在三重出口攔停騎士，赫見少年違規上路，警方祭出最高3萬6千元罰單，並依毀損、公共危險罪嫌送辦。（記者吳仁捷翻攝）

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