美籍中國流亡詩人定居烏來傳遇襲 警方：2人狹路相逢互毆

遭中國封殺的美籍華裔詩人貝嶺傳出在烏來住家被鄰居攻擊，新店警分局調查，貝嶺與鄰居高男當晚均有動手，高男疑不滿貝嶺長期棄置垃圾在他的私地，因此爆發本次互毆。 （圖翻攝自汪浩臉書）

2022/07/29 20:50

〔記者闕敬倫／新北報導〕遭中國封殺的美籍華裔詩人貝嶺近年居住在新北市烏來區，26日晚間傳出在住家附近被鄰居攻擊，造成肋骨斷裂、多處擦傷以及輕度腦震盪。對此，新北市警察局新店分局調查，貝嶺與鄰居高男當晚均有動手，高男疑不滿貝嶺長期棄置垃圾在他的私地，因此爆發本次互毆，今已通知高男到案釐清偵辦。

本月26日晚間8點半左右，有多位美國耶魯大學學生前往貝嶺家中訪問，隔壁鄰居高姓男子疑似難忍喧鬧，到貝嶺家中向其表達不滿；之後在晚間10點多，高男與貝嶺在樓下碰面，2人先爆發一陣口角後，隨即徒手互相毆打。

有報導指出，貝嶺27日上午前往醫院驗傷，供稱自己有肋骨斷裂、多處擦傷以及輕度腦震盪，認為這是排外的仇恨性犯罪，因對方曾言語攻擊他的中國流亡身分以及外籍學生。

新店警分局指出，貝男眼角、嘴角有撕裂傷，身體也有多處擦挫傷，27日0時許到烏來分駐所報案提告傷害。

據了解，高男今下午已前往派出所釐清，他當時沒飲酒，事後也未對貝嶺提出告訴，他供稱貝嶺多年來經常丟棄垃圾、雜物等到建物後方屬於他名下的私地，且經常屢勸不聽，當晚又在樓下狹路相逢，才會爆發此次糾紛；警方依規定受理成案，詢後函送台北地檢署偵辦。

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