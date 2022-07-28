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    首頁　>　新北市

    蘇貞昌出手輔選 林佳龍：新北我接棒可以跑更快

    行政院長蘇貞昌（中）陪同民進黨新北市長參選人林佳龍（右二）品嘗板橋知名小吃油庫口麵線。（記者賴筱桐攝）

    行政院長蘇貞昌（中）陪同民進黨新北市長參選人林佳龍（右二）品嘗板橋知名小吃油庫口麵線。（記者賴筱桐攝）

    2022/07/28 20:46

    〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天利用下班時間，陪同民進黨新北市長參選人林佳龍到板橋品嘗知名小吃油庫口麵線，林佳龍感謝蘇揆傳授城市治理經驗，他說，新北市長侯友宜已經做了12年，相信侯也盡力了，城市的進步是一場接力賽，一棒接一棒，如果讓他接棒，可以跑得更快。

    「建設需要中央、地方一條龍，新北交通一定通」。林佳龍強調，蘇揆核定許多前瞻基礎建設預算，交通部負責審查工作，新北大翻新應該從交通做起，不管是環狀線加速推動、停車場立體化，地方政府如果進度可以再加快一點，大家可以盡快享受到便利的交通與停車空間。

    他提到，今天上網要查看新北市交通局停車場的進度，發現資料都不見了，資訊公開是政府做到透明化很重要的一步，他會加速把過去市府執行力相對比較不好的地方，趕快追趕回來。

    媒體提問，侯友宜最近的市政行程常有動土典禮或驗收工程，似乎與林佳龍的競選口號「新北大翻新」相互較勁。

    林佳龍回答說，新北市大翻新不只是小的翻轉，新北做為新的直轄市，新北加上台北首都圈是2個推動的引擎，新北要有志氣，新北與台北一起共好，打造雙子星城市的發展模式，蘇揆擔任台北縣長時規劃新板特區，奠定良好基礎，侯友宜做了12年，相信侯也盡力了，他自己也做好準備，城市的進步是一場接力賽，一棒接一棒，未來他如果能夠接棒，可以跑得更快。

    媒體詢問，這場選戰是警察市長對決交通市長，林佳龍說，治安很重要，警察有功勞，但是城市治理要從國土規劃、基礎建設、軟體服務各方面著手，現在最需要的是跨域治理，首都圈治理他會與台北市長參選人陳時中密切合作，地方、中央一條心，建設才會加速落實。

    蘇貞昌表示，林佳龍不只有交通專業，規劃、論述、整合能力非常強，溝通誠意也很夠，國家各行各業都有貢獻，警察非常有貢獻，交通從業人員也很重要，不侷限哪一個行業，更不應該歧視、排斥哪一個；治理城市要全方位，他稱讚林佳龍具有學識、能力、經歷與國際眼光，相信新北最需要有這樣改變的人、改變的能力。

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