林佳龍找蘇貞昌當競選靠山？ 新北副市長：侯友宜的靠山是市民

新北市副市長劉和然（右）接受媒體專訪，談新北市政議題。（圖擷取自網路畫面）

2022/07/25 10:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長蘇貞昌雖未接下民進黨新北市長參選人林佳龍競選總部的榮譽主委職務，但今天起將連續舉辦3場便當會，邀集37名黨籍新北市議員參選人共商競選策略。新北市副市長劉和然今天表示，林找行政院長和總統當靠山，新北市長侯友宜的靠山就是400萬的市民，每個市民都應該被真心對待。

劉和然今天上午接受媒體專訪，被問到如何看待民進黨徵召林佳龍參選新北市長，劉和然說，他從未想過對手是林佳龍，畢竟林並非一開始要選新北，但他認為林佳龍是一名可敬的對手，曾任4年台中市長、2年交通部長，希望看到台灣有不一樣的政治競選方式，不過從林佳龍近幾次針對市政議題的發言，他感到失望。

劉和然表示，林佳龍應該很清楚公部門的運作方式，事務官是讓國家長治久安的基礎，一步一腳印、扎扎實實地做事情，不管政黨政治，一任過後該做的建設都要持續做下去，這幾次林佳龍提出林口與五股交流道、社會住宅、捷運等議題，都讓市府的局處首長聽不下去，第一時間跳出來回應，市府基層同仁為市政努力，林佳龍不能因為競選就否定建設成果，這對基層公務員不公平。

劉和然說，任何一個縣市的市民都值得被真心對待，林佳龍可以「10年磨一劍」，在台中蹲點10年當上市長，他真的敬佩，雖然4年後台中市民不滿意，但這就是政治必經之路，如果林佳龍還不了解新北市政，麻煩要趕快了解，不能為了選舉攻擊、邀功、嘲諷、抹黑、否定、扭曲基層同仁的辛苦，侯友宜也希望雙方是君子之爭。

針對侯友宜的競選步調和策略，劉和然表示，政治人物要到每個城市參選，都要真心對待市民，林佳龍不得不來選新北，對新北市民不公平，林的靠山是找行政院長，與總統懇談多次，說自己最適合參選，而不是自己想要參選，競選團隊陣仗也不小。

他說，侯友宜4年前沒有設置競選總部主委，主委就是當時的400萬市民，新北市長的靠山就是市民，每個市民都應該被真心對待，而不是當成政治利益交換、也不是權力結構的平衡，既然市民值得被真心對待，麻煩把它當一回事，為400萬人口好好經營。

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