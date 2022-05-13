新北校園居家隔離書 累計開出逾20萬份

新北市長侯友宜早上前往校園防疫專案辦公室視察，關切同仁服務情形。（新北市政府提供）

2022/05/13 11:19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市校數及學生數都是全國最多，從防疫最早的班上有人確診全班匡列居家隔離，新北市校園防疫專案辦公室4月25日成立以來，針對學生、家長開出的居隔書高達20萬份，幾乎是全市學生的半數，工作量龐大，新北市長侯友宜今（13）日前往視察，表達對專案辦公室及校園夥伴協助防疫的感謝。

侯友宜說，新北市有1464所學校及幼兒園，學生數超過40萬人，校數及學生數都是全國最多，疫情期間，校長擔任學校指揮官掌握疫情狀況、學校防疫長及行政人員協助疫調、居隔發放快篩試劑、護理人員協助衛教醫療、輔導人員關心師生身心、教務人員安排課務及提供基本照顧等，各司其職守護孩子健康，齊心辛勞付出，他相當感謝這些夥伴在高壓環境下，積極面對處理問題，用專業堅守岡位。

教育局在面對校園受到疫情影響與日俱增，現場問題複雜且多樣化，於4月25日成立校園防疫專案辦公室，由12位23期候用校長組成團隊，推出12條校園防疫專線，經過教育訓練及團體共學，協助學校處理防疫作業並連絡衛生單位共同解決問題，如造冊通報、聯繫衛政單位、核定快篩試劑、解釋政策QA及提供建議作法等；另搭配12位資訊管理師，協助上傳中央系統。

教育局指出，成立以來電話服務量已超過1萬通，近期平均每日服務千通以上，完成約3000筆團體居隔名冊上傳中央系統，協助開立居隔書超過20萬張，核發快篩試劑超過35萬劑。

教育局長張明文說，專案辦公室成立後每校都有直屬個管師，協助學校與衛生所的溝通協調解決問題；老師學生快篩陽性即啟動校園自主應變流程，因應各校疫情不同，授權學校彈性實施實體、線上或分流教學。有照顧困難家庭提供孩子基本照顧，家長也可幫學生申請自主防疫假，不列入學期出缺席天數計算。

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