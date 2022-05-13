質疑輝瑞口服藥採購量不夠 國民黨批未提前部署

輝瑞治療武漢肺炎的抗病毒藥Paxlovid。（路透檔案照）

2022/05/13 09:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨醫療委員會今日發布新聞稿指出，面對各界醫藥專家質疑，為何台灣沒有足夠的輝瑞口服藥Paxlovid，以保護民眾生命安全，衛福部長陳時中與蔡政府找遍了萬千藉口，就是不好意思說「忘了準備」。

國民黨醫療委員會表示，Paxlovid在美國，連醫師處方都不用，大賣場藥局就執行，該藥仿單上只說「可能」會有藥物交互作用，並未提到太多禁忌，而藥物交互作用，本來就是各種藥物必然可能的狀況，民進黨立委林靜儀卻刻意「擴大解釋」、「扭曲真相」，完全忽視「救急」的優先使用準則。

請繼續往下閱讀...

該委員會表示，在美國可以輕鬆使用Paxlovid，而且現況是「人人皆可使用」，確診者都很容易就能取得Paxlovid，並在黃金治療期內服用，林靜儀卻拿藥品本來就會有的交互作用問題誤導民眾，如果藥品足夠，政府會教育民眾如何早期服藥減少重症，醫師用藥前也會避開風險，但癥結點就是台灣政府沒有提前部署，採購量不夠，所以陳時中才不敢用，「政府準備不足」又「層層卡關設限」，根本沒有賦予醫師個案評估的空間。

國民黨醫療委員會強調，目前全球的趨勢就是「早期快篩、早期治療」，可減少89%的中重症住院，綠營所謂的交互作用，不過就是「缺藥的遮羞布」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法