里長啼笑皆非！舉報漏水次數多到被水公司表揚

新北市永和區後溪里長莊銘淵對社區內自來水漏水不斷覺得可惜。（記者翁聿煌攝）

2022/03/05 08:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕里長熱心向自來水公司舉報社區有自來水管漏水，次數多到水公司頒發獎金獎狀表揚！新北市永和區後溪里長莊銘淵，每次看到社區水溝有不明清水流失，覺得很浪費，都會打電話給自來水公司來查漏，但是屢查屢漏，提報次數多到被台北自來水事業處將他列為「熱心公益提報漏水」第1名，頒發獎金3千元及獎狀表揚，讓莊銘淵啼笑皆非，「問題是漏水點還是沒找到啊！」

莊銘淵說，後溪里主要位於捷運頂溪站、永和區仁愛路和信義路之間的範圍，他推測研判，社區內狹窄巷弄彎曲密布，隨著老舊社區陸續改建，街巷道路不斷開挖埋設及整修水電、天然瓦斯管線；管線單位各自為政，往往埋好了水管、卻又挖壞了瓦斯管，長期下來，各種管線柔腸寸斷，而且不夠堅固，一旦被車輛輾壓，或是地震就會發生破裂現象。

莊銘淵說，台灣水資源珍貴，老天若是兩、三個月不下雨，就會發生缺水現象，因此他若是發現社區馬路的水溝內水流聲不斷、而且水質清澈，就很著急自來水又被浪費掉了，雖然破口處都是在社區家戶的水表前，沒有民眾水費暴增，但是漏水日積月累，粗估每個月至少流掉半座游泳池的水量，十分可惜。

莊銘淵說，他每次提報漏水，北水處都很派人來查漏，有時查得到、補好了，過幾天又從別處再漏，他認為除非將社區管線分期分段更新，否則頭痛醫頭、腳痛醫腳的處理模式，使得老問題一直無法解決，他誠摯希望，水公司能夠澈底處理漏水問題，「我寧願把獎狀和獎金讓給別人去領」莊銘淵苦笑表示。

後溪里長莊銘淵因屢次舉報社區自來水漏水，被北水處頒獎表揚，他啼笑皆非。（記者翁聿煌攝）

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