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    首頁　>　新北市

    糗被當狗！米可白PO文 釣侯友宜親留言

    新北市動物保護防疫處昨天（25日）舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，藝人米可白也現身參加，新北市長侯友宜到場後，誤以為米可白是狗名，米可白大聲澄清後，引現場眾人狂笑。（取自米可白臉書）

    新北市動物保護防疫處昨天（25日）舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，藝人米可白也現身參加，新北市長侯友宜到場後，誤以為米可白是狗名，米可白大聲澄清後，引現場眾人狂笑。（取自米可白臉書）

    2021/12/26 20:59

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市動物保護防疫處昨天（25日）舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」，藝人米可白也現身參加，新北市長侯友宜到場後，誤以為米可白是狗名，米可白大聲澄清引現場眾人狂笑。事後，米可白在臉書、IG PO文，表示「這是有趣的一天」，還自嘲要跟狗互換名字，沒想到，侯友宜也現身她的IG留言，強調「下次一定叫對」。

    侯友宜糗鬧烏龍後，米可白在IG自嘲「以後『錢錢』要改名叫『米可白』，我要改名叫『錢錢』」，讓網友笑翻；侯友宜也現身留言：「歡迎米可白下次再帶錢錢來新北玩，我一定會叫對！」

    米可白今日在臉書表示，昨天是非常趣味的一天，也謝謝親切的侯友宜到他IG留言。

    米可白也在臉書留言處幫侯友宜緩頰，表示侯友宜很少關注娛樂線，才會沒認出她。米可白說，希望更多家庭來領養貓貓狗狗給這些孩子一個機會，「我不是動保大使，我只是一個默默為浪浪付出的人，希望所有的毛小孩能擁有一個溫暖的家。」

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