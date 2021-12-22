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    首頁　>　新北市

    融入鈕扣、拉鍊地方特色 新北三重慈化公園共融遊戲場啟用

    慈化公園以在地碧華布街特色為主題，設置與牛有關的意象遊具。（三重區公所提供）

    慈化公園以在地碧華布街特色為主題，設置與牛有關的意象遊具。（三重區公所提供）

    2021/12/22 19:03

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市議員李倩萍爭取經費改造三重碧華國小旁的慈化公園，以在地碧華布街特色為主題，設置牛頭造型溜滑梯、融入鈕扣、拉鍊等元素的攀爬架、翹翹板搖搖樂等遊具，以及身障小朋友也能使用的擺動大索，鳥巢鞦韆、乳牛造型座椅等設施，今天開放使用。

    李倩萍表示，當初與富福里長陳惟國一起參與慈化公園特色遊具設計與規劃時，就希望除了特色遊具，更要融入三重在地文化。過去國內經濟起飛時，「客廳即工廠」是大家對三重的印象，那時的三重成為全台灣機械零件的重要核心代工區，而慈化公園緊鄰的碧華布街則有惜物節儉的傳統特色，「碎布與鈕扣」成為代表在地文化的小物，於是慈化公園的特色遊具融合「機械與鈕扣」的設計概念，讓親子在遊戲同時認識在地文化。

    三重區長陳奇正指出，慈化公園附近就是三重知名的碧華布街商圏，早期布街交易十分熱絡，忙碌的布商們扛布匹送貨，因而有自稱布牛（抬布的牛）的說法，也展現腳踏實地、辛苦打拚的務實精神。

    綠美化環境景觀處長林俊德表示，2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，提供每一位市民更完善的公園休憩空間。

    陳奇正提到，慈化公園旁邊的溪尾街是知名的美食街，有很多銅板美食，像是知高飯、魯肉飯、排骨飯、碗粿、珍珠奶茶等，來此一遊不僅是可以買布，在公園玩累了，還能就近享用美食，可逛街、遊玩又有美食吃，歡迎大小朋友們相揪作伙來。

    三重碧華國小旁的慈化公園，以在地碧華布街特色為主題，讓親子在遊戲同時認識在地文化。（三重區公所提供）

    三重碧華國小旁的慈化公園，以在地碧華布街特色為主題，讓親子在遊戲同時認識在地文化。（三重區公所提供）

    慈化公園以在地碧華布街特色為主題，設置與牛有關的意象遊具。（三重區公所提供）

    慈化公園以在地碧華布街特色為主題，設置與牛有關的意象遊具。（三重區公所提供）

    三重慈化公園即日起開放使用。（三重區公所提供）

    三重慈化公園即日起開放使用。（三重區公所提供）

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