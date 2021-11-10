老舊公園變身童話城堡 新店中興公園打造主題遊戲場

新店中興公園重新整修為童話城堡風格，成為孩子的遊樂園。（新店區公所提供）

2021/11/10 15:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區公所10日為寶興里中興公園全新「童話城堡主題遊戲場」舉行揭幕儀式，重新整建的中興公園，以高達3.3米童話城堡為主題，搭配南瓜馬車蹺蹺板等特色遊具，穿梭在遊戲場中的孩童們如同成為童話故事主角，從老舊平凡無奇的公園廣場搖身一變為溫馨可愛的兒童遊樂場，讓周邊居民充滿驚喜。

新店區長朱思戎表示，全新的中興公園以童話為整體設計主軸，配合原有樹木、設施，在有限的空間裡，盡可能的增加遊戲多元性，其中最大亮點就是童話城堡造型的雙層溜滑梯，搭配攀爬繩網、爬管、傳聲筒等巧思，周邊並有南瓜馬車蹺蹺板、彈跳床、旋轉椅、爬藤跳格子等小朋友最愛的遊具設施，讓孩子們盡情放電。

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公園內除了特色遊戲場外，也一併整體改善公園相關設施，包括步道改以透水鋪面，增加園內吸水能力，改善排水不良及積水等問題，並弭平鋪面高低銜接落差問題，提升步行安全性，另將體健設施、座椅區進行改善維護，提供社區居民更完善、安全的休憩場所。

朱思戎表示，市府重視新北市境內公園全齡化及特色共融遊戲場改善，規劃設計同步納入NGO團體共同討論，打造出友善環境，提供市民更完善的公園休憩空間。

童話城堡滑溜梯讓小朋友愛不釋手。（新店區公所提供）

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