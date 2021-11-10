為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    老舊公園變身童話城堡 新店中興公園打造主題遊戲場

    新店中興公園重新整修為童話城堡風格，成為孩子的遊樂園。（新店區公所提供）

    新店中興公園重新整修為童話城堡風格，成為孩子的遊樂園。（新店區公所提供）

    2021/11/10 15:27

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區公所10日為寶興里中興公園全新「童話城堡主題遊戲場」舉行揭幕儀式，重新整建的中興公園，以高達3.3米童話城堡為主題，搭配南瓜馬車蹺蹺板等特色遊具，穿梭在遊戲場中的孩童們如同成為童話故事主角，從老舊平凡無奇的公園廣場搖身一變為溫馨可愛的兒童遊樂場，讓周邊居民充滿驚喜。

    新店區長朱思戎表示，全新的中興公園以童話為整體設計主軸，配合原有樹木、設施，在有限的空間裡，盡可能的增加遊戲多元性，其中最大亮點就是童話城堡造型的雙層溜滑梯，搭配攀爬繩網、爬管、傳聲筒等巧思，周邊並有南瓜馬車蹺蹺板、彈跳床、旋轉椅、爬藤跳格子等小朋友最愛的遊具設施，讓孩子們盡情放電。

    公園內除了特色遊戲場外，也一併整體改善公園相關設施，包括步道改以透水鋪面，增加園內吸水能力，改善排水不良及積水等問題，並弭平鋪面高低銜接落差問題，提升步行安全性，另將體健設施、座椅區進行改善維護，提供社區居民更完善、安全的休憩場所。

    朱思戎表示，市府重視新北市境內公園全齡化及特色共融遊戲場改善，規劃設計同步納入NGO團體共同討論，打造出友善環境，提供市民更完善的公園休憩空間。

    童話城堡滑溜梯讓小朋友愛不釋手。（新店區公所提供）

    童話城堡滑溜梯讓小朋友愛不釋手。（新店區公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    冬山河公園、宜運與丟丟噹廣場 將設共融式遊戲場
    2021/10/24 17:10

    冬山河公園、宜運與丟丟噹廣場 將設共融式遊戲場
    台中大里大元公園完工 綜合攀爬共融遊具吸睛
    2021/08/16 17:56

    台中大里大元公園完工 綜合攀爬共融遊具吸睛

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    AI智慧園區公園明開放 7大類遊具設施讓大小朋友玩到嗨
    2021/08/06 13:24

    AI智慧園區公園明開放 7大類遊具設施讓大小朋友玩到嗨
    北市共融遊戲場「不方便」 議員批：做半套
    2020/05/15 22:40

    北市共融遊戲場「不方便」 議員批：做半套

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    八里新地標！ 「彈塗魚」渡船頭公園啟用
    2020/01/18 13:06

    八里新地標！ 「彈塗魚」渡船頭公園啟用
    整個公園都是遊戲場 北市共融公園正夯
    2019/09/29 11:41

    整個公園都是遊戲場 北市共融公園正夯
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播