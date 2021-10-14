侯友宜︰盼第2劑接種率明年逾6成 新型態生活下逐漸鬆綁管制

新北市長侯友宜表示，希望第2劑疫苗接種率明年可超過6成，跟全球疫情逐漸接軌。 （記者周湘芸攝）

2021/10/14 16:00

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市今天無新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，市長侯友宜召開防疫記者會表示，新北這個月僅有零星舊案，本土病毒慢慢消失，希望第2劑疫苗接種率明年可超過6成，跟全球疫情逐漸接軌。

侯友宜指出，繼9月Delta病毒來襲，新北這個月疫情幾乎只有零星Alpha個案，且Ct值都超過30，不具傳染力，可見本土病毒慢慢消失，疫情已告一段落。現在Delta病毒還在全球肆虐，雖然稍有暫緩，但還未完全控制，對台灣來說2次PCR檢測及快篩都有達到效果，雖然現在逐漸放寬鬆綁，還是要努力大幅提升疫苗接種率。

侯友宜表示，近期疫苗陸續進來，民眾第2劑接種率還不到2成，希望明年可望超過6成，跟全球疫情逐漸接軌，在新型態安全生活模式底下逐漸採取開放，讓民眾生活逐漸回歸正常，也呼籲大家接到通知就趕快去接種，讓群體免疫大幅提升。

另外，針對各校脫口罩拍畢業照作法不一，教育局副局長劉明超指出，依照中央對學校防疫規定，除了用餐喝水外都應該全程戴口罩，目前還沒開放拍畢業照能拿下口罩，要求各校落實防疫規範，建議學校可在沒有急迫性情況下調整拍攝畢業照時間，教育局也會協助向中央反應，在疫情穩定情況下滾動式調整規範。

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