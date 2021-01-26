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    首頁　>　新北市

    板橋區公園遊戲場暗藏危機 男童撞破頭縫13針

    新北市議員葉元之邀相關單位會勘，希望改善音樂公園遊戲場的安全。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員葉元之邀相關單位會勘，希望改善音樂公園遊戲場的安全。（記者賴筱桐攝）

    2021/01/26 13:56

    ［記者賴筱桐／新北報導］新北市板橋區音樂公園兒童遊戲區去年底才完工開放，1月23日卻有一名8歲男童在滑草坡道遊玩，頭部不慎撞到前方石椅，當場頭破血流，送醫治療縫13針，讓家長相當心疼。新北市議員葉元之今天舉辦會勘，要求市府改善安全。交通局承諾，將在2週內於石椅周邊裝設保護墊，並評估遷移石椅的位置，同時加裝遊戲區的使用告示，避免兒童再次受傷。

    板橋音樂公園興建地下停車場工程，去年12月完工啟用，交通局同時闢建地景式的共融遊戲場，提供溜滑梯等兒童遊憩設施。

    一名媽媽陳情說，上週六下午帶孩子到音樂公園遊戲場遊玩，她坐在溜滑梯斜坡前方石椅，小孩從溜滑梯旁邊的平滑草坪溜下，卻因下滑時煞車不及，整個人往石椅直衝，當場頭破血流，她立刻將孩子送醫治療，額頭縫了13針，讓她心疼又不捨，希望把經驗提供給市府，改善潛在危險，避免意外再次發生。

    會勘時交通局承辦人員不耐對男童媽媽表示，經調閱錄影帶，發現男童直接從草坪上坡往下直衝，才釀成意外，並說「遊戲設施的設計不是讓小朋友衝撞的」。交通局認為，設施開放前有經過相關單位評估，並在溜滑梯下擺放木屑作為緩衝，已做到安全防護。

    葉元之表示，小朋友看到遊戲區都相當興奮，各種玩法本來就難以控制，現場並未設立遊戲使用告示牌，交通局一味指責受傷兒童未按照規範，無法解決問題，既然意外已經發生，市府應該思考亡羊補牢的方式，把遊戲區的危險降到最低。

    交通局承諾，將於2週內在石椅上加裝安全護墊，減緩兒童衝撞造成的傷害，並研議調整石椅及坡道的距離，同時加裝設施使用告示牌，加強遊戲區的安全。

    有男童在新北市板橋音樂公園的遊戲場玩耍，從草坡滑下時不慎撞到石椅受傷。（記者賴筱桐攝）

    有男童在新北市板橋音樂公園的遊戲場玩耍，從草坡滑下時不慎撞到石椅受傷。（記者賴筱桐攝）

    男童在板橋音樂公園兒童遊戲場撞到頭破血流，送醫縫13針。（圖由家長提供）

    男童在板橋音樂公園兒童遊戲場撞到頭破血流，送醫縫13針。（圖由家長提供）

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