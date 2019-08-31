貢寮海洋資源復育園區 擴建培育室

2019-08-31 21:50

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市貢寮海洋資源復育園區，今天晚上舉行第1培育室增建動土儀式，由市長侯友宜主持，侯友宜期許未來能有更大的研究規模及養殖技術，促進海洋資源永續利用。

海洋大學、新北市政府自2014年開始合作，在海洋資源復育園區設立「水生生物研究暨保育中心」，開發東北角、北海岸重要經濟性物種繁養殖技術，並結合產官學資源，從2015年開始展開「雙花計畫」，研發俗稱花枝的虎斑烏賊，以及萬里蟹中最具經濟價值的花蟹人工繁養殖培育技術。

海大水產養殖系助教徐德華說，花枝自2015年起連續4年復育種苗，每年在卯澳灣放流5000尾花枝苗及1萬顆花枝受精卵，增裕海洋資源。花蟹部分，目前世界上僅有2、3個團隊在小規模實驗階段取得初步成果，海大團隊歷經多年繁養殖試驗後，在海洋資源復育園區實驗室中成功培育出上千尾花蟹種苗，建立人工繁殖生活史，研究成果躋身世界領先之列，但目前仍在努力突破量產花蟹種苗的困境。

侯友宜說，為解決花蟹種苗繁養殖空間不足和天氣的不穩定性問題，擴大研究量能，市府積極規劃海洋資源復育園區第一培育室的擴建工程案，今天舉行動土儀式，希望在擴建後，克服天氣的障礙，團隊可以有更好的養殖試驗空間，共同合作精進繁養殖技術，增加族群和放流量。

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