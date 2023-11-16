集集大山納入日管處 明年重啟評估

集集大山是知名小百岳。（記者劉濱銓攝）

2023/11/16 05:30

蔡培慧爭取劃入日月潭風景區 打造南投健行旅遊新亮點

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮海拔一三九二公尺的「集集大山」，是知名小百岳，早期還有登山步道，民進黨立委蔡培慧日前爭取交通部評估，將集集大山納入日月潭風景區。日月潭風景區管理處表示，明年將委託辦理規劃案，啟動遊憩資源盤點，並與相關單位溝通，若評估可行就會進入評鑑階段，辦理劃入風景區的範圍檢討。

知名小百岳 登頂可眺望集集、濁水溪

立委蔡培慧表示，集集大山是很容易親近的小百岳，登頂後可眺望集集、濁水溪與周邊景觀，是許多健行愛好者的首選，惟當地缺乏整體規劃，盼能爭取集集大山納入日月潭風景區，讓集集大山成為南投健行旅遊新亮點。

蔡培慧說，集集大山若納入日管處轄區，就可建設公共廁所、鋪建木棧道等，未來再配合台鐵集集支線銜接彰化高鐵，以及日月潭水里纜車計劃，將能串聯支線鐵道旅遊，為南投觀光帶來新組合。

2010年曾討論過 開放山林重新盤點

當地居民認為，集集大山從平地到山頂路程為十四．二公里，沿途以「之」字形路線爬升，惟路程較長並非公所能養護，若靠林業署或縣府也緩不濟急，地方樂見中央資源直接挹注，除改善道路、嘉惠居民進出，也能優化環境，吸引更多山友，帶動集集山林觀光。

日管處對此表示，早在二○一○年規劃日月潭風景區擴大轄區時，就有討論是否納入集集大山，惟當時評估當地屬保安林地，環境較敏感，若有相關開發建設可能會有限制，才未納入轄區，隨著時間推移，以及政府開放山林政策，對集集大山納入轄區案，可再進行觀光資源調查盤點，並研究土地適宜性等，預計明年啟動評估，並與地方政府、主管機關討論，若規劃通過，就可辦理全區範圍檢討。

從集集大山山頂可遠眺集集、濁水溪等景觀，立委蔡培慧爭取納入日月潭風景區。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法